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FT：英美協議涉「保安要求」 排華「藍本」

【明報專訊】美國與英國早前達成貿易協議，據英國《金融時報》（FT）上周五（9日）報道，英國接受美國就鋼材和藥劑業的保安「要求」，有外交人士視之為華府藉關稅協議將中國排除在其他國家戰略供應鏈之外的「藍本」。

報道稱，英美周四達成貿易協議，紓緩鋼材和藥劑業關稅負擔，但條件是英國在供應鏈安全以至「相關生產設施的擁有權」，要「致力配合美國要求」。報道引述英國官員稱，條款適用於一些第三國，但承認特朗普暗示中國才是真正目標；又引述英國前貿易官員雷尼森（Allie Renison）說，華府希望英國和其他國家脫離中國貿易和投資，特別是敏感行業如鋼材。

另外美國政府周五公布聯邦通告，商務部長盧特尼克本月1日已按《1962貿易擴張法》第232條條款，就商用飛機、噴射機引擎和相關零件產品展開國安調查，可能是為徵收關稅鋪路。當局將向業界了解外國供應商的市場角色、外國政府扶助這些業務的程度等。《紐約時報》稱，對這些產品徵收關稅將打擊美國航天業。

彭博社：美列20國優先談判

另據彭博社報道，特朗普政府已制訂貿易談判優先清單，將約20個貿易伙伴列為初期談判重點，包括日本、韓國和越南等美國希望削減貿易逆差的主要進口來源國，亦有斐濟、毛里求斯等經濟規模相對較小的合作伙伴。

（金融時報/紐約時報/彭博社）

（關稅戰）

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