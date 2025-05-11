FT：英美協議涉「保安要求」 排華「藍本」

報道稱，英美周四達成貿易協議，紓緩鋼材和藥劑業關稅負擔，但條件是英國在供應鏈安全以至「相關生產設施的擁有權」，要「致力配合美國要求」。報道引述英國官員稱，條款適用於一些第三國，但承認特朗普暗示中國才是真正目標；又引述英國前貿易官員雷尼森（Allie Renison）說，華府希望英國和其他國家脫離中國貿易和投資，特別是敏感行業如鋼材。

另外美國政府周五公布聯邦通告，商務部長盧特尼克本月1日已按《1962貿易擴張法》第232條條款，就商用飛機、噴射機引擎和相關零件產品展開國安調查，可能是為徵收關稅鋪路。當局將向業界了解外國供應商的市場角色、外國政府扶助這些業務的程度等。《紐約時報》稱，對這些產品徵收關稅將打擊美國航天業。

彭博社：美列20國優先談判

另據彭博社報道，特朗普政府已制訂貿易談判優先清單，將約20個貿易伙伴列為初期談判重點，包括日本、韓國和越南等美國希望削減貿易逆差的主要進口來源國，亦有斐濟、毛里求斯等經濟規模相對較小的合作伙伴。

（金融時報/紐約時報/彭博社）

（關稅戰）