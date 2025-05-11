中美會談首日 官媒刊文稱重要一步 雙方早上晤兩小時 午餐後繼續

何立峰和貝森特領軍的會談於當地時間上周六早上10時（香港時間下午4時）起在瑞士駐聯合國大使日內瓦官邸展開。本港時間晚上7時許，何立峰等中方代表團成員及美方代表團被拍攝到先後離開。《華盛頓郵報》引述外交消息報道，雙方是外出出席安排好的午餐會，此前已會談約兩小時。雙方人員其後返回會場，內地央視微博公眾號「玉淵譚天」稱會談於午餐後繼續。

外界關注這次會談能否促成關稅戰緩和，會前美國總統特朗普表示對華關稅由現時145%（即20%「芬太尼關稅」加125%「對等關稅」）下調至80%「看來適當」，但由貝森特做決定。白宮上周五堅稱美方不會單方面下調對中國貨物的關稅。

美媒指公安部長與會

另一焦點是中方會否如《華爾街日報》所指，由身兼中共中央書記處書記和國務委員的公安部長王小洪，在獲國家主席習近平指定下參與會談，倘若屬實，則反映北京嘗試以芬太尼議題作為美方降低敵對關稅的誘因。王小洪被視為習近平親信，惟至今日凌晨1時官方仍未對外發布會談相片，本報未能確認王有否出席。可以確定的是，美方還有貿易代表格里爾參與會談。

新華時評：需耐心定力國際聲援

《人民日報》的「鐘聲」時評文章強調「對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協」，「談是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實」。由記者樊宇署名的新華時評則指「在瑞士的接觸，是推動問題解決的重要一步。而問題的最終解決，需要足夠的戰略耐心定力，需要國際社會的正義聲援」，並表示「中美加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，世界經濟才能更好向前」。

（華盛頓郵報/華爾街日報/路透社/新華社/人民日報）

明報記者

（關稅戰）

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