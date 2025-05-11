中美會談首日 官媒刊文稱重要一步 雙方早上晤兩小時 午餐後繼續

【明報專訊】「特朗普2.0」發起關稅戰以來首場中美經貿高層會談，昨日（10日）起一連兩日在瑞士日內瓦舉行，中國國務院副總理何立峰和美國財長貝森特作為雙方牽頭人率團談判。會談前官媒《人民日報》國際時評專欄「鐘聲」強調「平等對話是解決大國間問題的正確之道」，會談期間新華社發布時評文章，形容「在瑞士的接觸，是推動問題解決的重要一步」。直至本港時間今凌晨約1時，中美代表團被目擊第二度離開會場，但路透社引述消息人士稱，會談繼續。
何立峰和貝森特領軍的會談於當地時間上周六早上10時（香港時間下午4時）起在瑞士駐聯合國大使日內瓦官邸展開。本港時間晚上7時許，何立峰等中方代表團成員及美方代表團被拍攝到先後離開。《華盛頓郵報》引述外交消息報道，雙方是外出出席安排好的午餐會，此前已會談約兩小時。雙方人員其後返回會場，內地央視微博公眾號「玉淵譚天」稱會談於午餐後繼續。
外界關注這次會談能否促成關稅戰緩和，會前美國總統特朗普表示對華關稅由現時145%（即20%「芬太尼關稅」加125%「對等關稅」）下調至80%「看來適當」，但由貝森特做決定。白宮上周五堅稱美方不會單方面下調對中國貨物的關稅。
美媒指公安部長與會
另一焦點是中方會否如《華爾街日報》所指，由身兼中共中央書記處書記和國務委員的公安部長王小洪，在獲國家主席習近平指定下參與會談，倘若屬實，則反映北京嘗試以芬太尼議題作為美方降低敵對關稅的誘因。王小洪被視為習近平親信，惟至今日凌晨1時官方仍未對外發布會談相片，本報未能確認王有否出席。可以確定的是，美方還有貿易代表格里爾參與會談。
新華時評：需耐心定力國際聲援
《人民日報》的「鐘聲」時評文章強調「對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協」，「談是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實」。由記者樊宇署名的新華時評則指「在瑞士的接觸，是推動問題解決的重要一步。而問題的最終解決，需要足夠的戰略耐心定力，需要國際社會的正義聲援」，並表示「中美加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，世界經濟才能更好向前」。
（華盛頓郵報/華爾街日報/路透社/新華社/人民日報）
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（關稅戰）
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