危駕重案警上訴駁回 官批案情說法違常理

上訴人為李泳錄（案發時26歲）。控方案情指出，事主2021年5月15日在元朗發現李的私家車阻礙公司貨車出入，兩人互相指罵；事主稱已報警，着李不要離開，但李開車，事主遭其車撞到右腿。

醫療報告未提事主膝傷 官指無影響

李提出的上訴理由包括原審裁判官錯誤地視事主為誠實可靠證人，且錯誤地拒絕接納李的證供，把李定罪是不穩妥。原審時辯方曾指出，醫療報告沒提及事主聲稱的右膝傷勢，質疑他沒被車撞到。潘官昨頒下判辭稱，原審裁判官已裁定雖然醫療報告沒提及有關傷勢，不等於事主說法失實；且上訴方的其他投訴都是無關痛癢的瑕疵，不影響事主證供整體可信度。

潘官表示，即使原審裁判官有考慮上訴方現時的論點，也可得出當時所作的定罪裁決。潘官又指出，李對案情的說法完全不合常理，例如李身為警員，卻聲稱單憑看見事主使用電話，就認為對方正在「吹雞」（召集他人到場），會對他不利。潘官稱看不到有因素令定罪不穩妥，駁回上訴。

【案件編號：HCMA 249/22】