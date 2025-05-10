入境處拘13裝修黑工8僱主 日薪最低100元

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑稱，留意到有內地裝修公司透過小紅書等平台，宣傳可向即將入伙的新屋苑住戶提供一站式廉價裝修服務，實際是聘用非法勞工來港工作，從中獲利。

內地裝修公司小紅書宣傳

被捕僱主包括單位業主

涉案11男2女非法勞工全部為內地人，年齡30至59歲，全部以旅客身分入境，被截查時正從事不同類型裝修工作，包括度尺、髹漆、水電、安裝家具、清潔家具等。調查發現，涉案非法勞工日薪約100至500元，以現金出糧。據了解，日薪100元的黑工負責安裝水龍頭及馬桶。

被捕8名男僱主包括裝修公司負責人、單位業主及住戶，全部為本地人，年齡31至60歲。調查發現，有人透過網上社交平台找尋內地裝修公司承包單位部分工程，入境處相信部分黑工透過上述人物安排來港工作，會繼續調查，不排除更多人被捕。另外，有部分被捕僱主貪方便及節省成本，聘請內地同鄉以旅客身分來港工作。