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港聞

港聞二

有醉駕前科 區議員葉吉江危駕判社服 求情稱熱心公益 官讚品格好給「最後機會」

【明報專訊】有醉駕定罪紀錄的屯門區議員葉吉江，去年駕車逆線撞向的士，酒精呼氣測試超標，他早前承認一項危險駕駛罪，案件昨日在粉嶺裁判法院判刑。裁判官稱控罪性質嚴重，且被告非初犯，惟考慮到他品格良好等因素，決定給予「最後一次機會」，判處200小時社服令。民政總署回覆查詢稱，葉未被判監逾3個月，不會喪失議員資格，重申區議會可對涉及行為失當的議員啟動調查，政府會嚴格按機制作適當跟進。

官稱損毁輕微 社服令報告正面

辯方資深大律師蔡維邦昨求情稱，被告葉吉江（61歲）有高度悔意及深切反省，且他熱心公益、樂善好施，亦有能力履行社服令，冀法庭接納感化官建議，判處社服令。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時稱，案發時被告車速慢，造成的損毁亦輕微，惟本案控罪性質嚴重，被告亦「唔係第一次犯」。香官續謂，考慮到被告的醉駕定罪距今8年、社服令報告正面，加上被告熱心公益，品格良好，值得給予「最後一次機會」，終判被告服200小時社服令、停牌6個月，以及須參加駕駛改進課程。香官提醒，若被告再犯，法庭「可能唔能夠避免」判監。葉吉江聞判後說：「多謝法官。」

民署：按履職制可啟調查 適當跟進

民政總署回覆查詢稱，葉吉江未被判逾3個月監禁，因此不會按《區議會條例》喪失區議員資格。

署方重申，政府非常重視區議員品格和誠信操守，按《區議會條例》訂明的區議員履職監察制度，區議會可對涉及行為失當的區議員啟動調查。署方又稱，根據上述制度，有關調查可由當區區議會主席聯同當區不少於3名區議員發起、或當區區議會通過動議後啟動，再由民青局長委任監察委員會調查，並按調查結果和建議處理有關區議員。署方強調，政府會嚴格按機制作適當跟進。

吸波超標 認危駕撤控酒駕

葉吉江原被控各一項危駕罪及在酒類影響下駕車罪，他早前承認危駕罪，後者獲撤控。

案情指出，去年8月1日晚上10時許，被告駕車沿古洞路行駛，至金坑路交界路口時逆線右轉，與的士迎頭相撞，其後兩人送院。案情提及，酒精呼氣測試結果顯示，被告每100毫升呼氣內含47微克酒精，超過法定限制22微克。

【案件編號：FLCC　2548/24】

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