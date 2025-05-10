大埔殺兄案 被告刀割胞兄臉 稱憂母睹屍認出

指當日就侍母問題與兄爭執

被告鍾士康（68歲）被控2022年2月6日在大埔田寮下村謀殺親兄鍾仕安。被告昨日自辯時提及案發經過，稱當日他在祖屋外透過窗戶看到母親，發現她坐在輪椅、看着地板。他記得母親說過若久坐輪椅，身體會痛，遂入屋對胞兄說應讓母親坐在梳化，並要求將她送院；胞兄不同意，因而與他吵架，推他、用膠管襲擊他，其間誤傷母親。

被告續稱，胞兄想舉起椅子施襲，他遂取出平時用於驅趕野生動物的刀指嚇，希望對方停手，形容兩人搶刀時「打到七彩、打到飛起，好似嗰啲港產片打鬥咁」，最終他不小心刺中對方。

安慰母親「癲狗已斬開九碌」

被告又稱，患認知障礙的母親​認不出胞兄，她害怕地指屍體為「癲狗」；他​發現事主已死，遂安慰母親道「我已經將癲狗斬開九碌啦，我一陣會叫埋村長喺出面挖9個窿，將佢分開9件嚟埋（葬）」。他說，為免母親認出胞兄受不住刺激，遂在胞兄已骨折的鼻樑再割幾刀、把屍身反轉，又因不滿母親遇襲，再在胞兄手上割幾刀。

被告報警後喝殺蟲水自殺，寫遺書稱要把自己的遺體交給中大做研究，最後獲救。在控方盤問下，被告​稱為保護自己及母親而誤殺事主。法官張慧玲問被告是否認為自己的行為屬自衛殺人；他同意。控方下周一繼續盤問被告。

【案件編號：HCCC 438/23】