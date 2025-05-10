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港聞

港聞二

南丫四號無水密門 廠經理認一直錯判 自言信下屬 不懂用軟件「有責任無能力」

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第四日。庭上披露，財利船廠人員至少3次假設「南丫四號」舵機房及油箱房之間設有「水密門」，惟兩艙之間實際不設水密門，錯誤評估船的穩定性。財利工程部經理張泉佑作供承認「一路以來都係錯」，指下屬基於舊圖則推算，忽略無裝水密門。被問為何無審核下屬數據，他稱無工夫和時間核對，亦不懂使用計算穩定性的電腦軟件，「我有咁嘅責任，不過我無嗰個能力」。

稱無參與建造 直接向財利董事羅愕瑩匯報

「南丫四號」由財利船廠於1995至1996年間建造。時任財利工程部經理張泉佑昨日供稱，他1956年加入財利，1994年移民加拿大，沒有在港參與建造南丫四號，惟他1997年回流及重返財利同一崗位，負責設計新船，現已退休。張稱，他在任時直接向財利董事羅愕瑩匯報，如下屬提交船隻設計，經他審批便交予羅和海事處。

庭上展示多份文件，包括南丫四號1995年圖則，當中顯示船尾舵機房與油箱房之間通道為黑色實線。張泉佑供稱，實線未必代表水密艙壁，但確認圖則有水密房的簡寫；1998年他收到港燈來信，要求將船的前進角（angle of advance）增至55度，改善穩定性。他遂吩咐下屬、繪圖員張福初準備「破艙穩性計算書」，評估添加壓載物（balance）會否翻船。經港燈和海事處同意，財利將8.25噸鉛製物放入船底，協助穩定船身。

被問船設計 指海事處負責把關

代表海事處的大律師問，根據財利1998年提交的破艙穩性計算書，圖則上有5條實線，張福初似乎假設船內有6個獨立水密艙室，將舵機房與油箱房分開考慮，不知道兩艙實際相連。張泉佑承認下屬以舊圖則為估算基礎，「疏忽咗艙壁係無密水門（水密門）」；他自言信任下屬，曾盡力檢查資料。遇難者家屬一方問張泉佑會否就輪船設計把關，張強調由海事處負責把關，亦不肯定簽署的上司羅愕瑩有否確實閱讀資料。

助理：海事處驗船憑肉眼 少帶圖則

財利2005年按港燈要求，將鉛製物升高8至10吋，避免在船底浸水，張泉佑承認會影響輪船穩定性。同年，財利再次撰寫穩性計算書，另一繪圖員郭慶賢繼續將舵機房與油箱房分開評估。張泉佑承認員工一直犯錯，而他不懂使用電腦軟件Auto Hydro計算穩性，無法核實下屬的數據。海事處一方質疑張泉佑已是工程部高層，應負責把關；張回應「我有咁嘅責任，不過我無嗰個能力」。

時任財利維修部工程助理林韶熹供稱，他2000至2004年任職財利，負責在海事處年檢前檢查輪船，對「南丫四號」印象模糊。林表示，海事處人員驗船時甚少帶同圖則，主要憑肉眼觀察。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（南丫海難）

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