星群的士4月預約車程按月升61%

星群稱，4月車隊的預約車程平均車資為260元，反映乘客較願意使用星群的士作中長途車程，車隊亦有助提升司機收入。星群又稱，今年1月試運以來，車隊司機收到137次乘客提名參加運輸署的「的士司機嘉許計劃」，反映乘客認同車隊司機服務質素。

倡允使用口岸專屬上落位

增司機加入車隊誘因

據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，星群申請的車隊規模為425輛的士，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。鄭敏怡透露，目前車隊有接近90輛的士在港九和新界行走，即與255輛目標仍有距離。鄭稱，現時車隊因未正式獲發牌，故未能使用各口岸車隊專屬上落客位，以致未能為內地旅客提供預約服務，期望運輸署能降低門檻，讓試運車隊也可使用。