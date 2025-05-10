星群的士4月預約車程按月升61%

【明報專訊】政府批出5支的士車隊最遲需7月前服務；「星群的士」車隊去年12月起試運，星群昨表示上月預約車程總數較3月升61%，而1至4月至今完成8.8萬個預約及非預約車程，形容成績令人振奮。 早前傳出的士車隊請人難，星群的士執行董事鄭敏怡稱，現時司機要加入車隊缺乏誘因，主要是未見到加入車隊有何優勢，重申建議政府容許試運車隊亦可使用位於各口岸及機場的車隊專屬的士上落客位，讓司機有更多誘因加入車隊。
星群稱，4月車隊的預約車程平均車資為260元，反映乘客較願意使用星群的士作中長途車程，車隊亦有助提升司機收入。星群又稱，今年1月試運以來，車隊司機收到137次乘客提名參加運輸署的「的士司機嘉許計劃」，反映乘客認同車隊司機服務質素。
倡允使用口岸專屬上落位
增司機加入車隊誘因
據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，星群申請的車隊規模為425輛的士，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。鄭敏怡透露，目前車隊有接近90輛的士在港九和新界行走，即與255輛目標仍有距離。鄭稱，現時車隊因未正式獲發牌，故未能使用各口岸車隊專屬上落客位，以致未能為內地旅客提供預約服務，期望運輸署能降低門檻，讓試運車隊也可使用。