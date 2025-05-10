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港聞二

商用車位僅佔500個 運物局：會再增

【明報專訊】泊車位不足下增加違例泊車罰款，其中最受影響為商用車，惟未來兩年增逾1.2萬個泊位，若不計咪表位，暫已知專供商用車泊位僅500個，即佔不足一成。運輸及物流局稱，運輸署會在未來出租的短期租約停車場訂明最少須提供的商用車位，政府出售予私人發展商的物流地亦在2030年前提供370個商用車位，強調未來數年商用車泊位會再增。

業界：增逾萬個才足夠

應先加位再加罰款

另運輸署正與房屋署商討，開放沙田、荃灣等地5個公共屋邨的上落客貨處，夜間供商用車停泊。有貨車業界稱，實際上至少要增逾萬泊位才足夠，僅增數百屬「笑料、杯水車薪」 ，政府應先加至有足夠供應量才調高罰款。

現時商用車泊位與車輛數目比例低於1，去年僅0.66，意味泊位數不足商用車停泊。局方於文件稱，商用車泊位需求受多項因素帶動，如經濟狀况、地區供求、停泊習慣等，故比例未必反映實際供求。局方稱會繼續與教育局合作，現有40間學校在非上課時間將校內118個泊車位開放予學生服務車輛停泊，將鼓勵更多學校參加；另現有25個的士站設「的士停泊處」，司機可在晚間等指定時段於站內泊車，將探討增設。

汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會主任蕭德雄估計，業界至少仍欠2萬個泊位，應「先加位再加價」。蕭又稱，當局近年增加夜間商用車泊位，但未見限制私家車不可停泊，結果業界有位未能用，倡當局設措施確保泊位商用車專用。蕭另提到，留意到近年政府會收回舊停車場作其他發展，如油麻地停車場大廈，但其後無在當區重置流失泊位。

陳恒鑌：應確保沒有被迫違泊

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌認為，增商用車泊位應設更具體目標，3至4年內泊位對車輛數目比例應升至1：1，確保不會有商用車被迫違泊。

相關字詞﹕運輸及物流局 運輸署 泊位不足 泊位 商用車

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