牛肉乾加價下 兩年增1.2萬泊位 議員指各區需求不同 應訂長遠增長藍圖

有立法會議員稱樂見政府交代加車位規劃，但每區泊車需求不同，關注當局有否針對需求增加各區車位，否則只是「數字遊戲」；有議員則倡當局制定長遠全港泊車位藍圖，為每年泊位增長訂定目標。

需求大地區先增咪表位

財政預算案提出增加各項交通違例罰款，政府今年第二季將向立法會提交修例建議，預計立法會完成審議後約3至6個月內陸續實施。運物局昨回覆立法會交通事務委員會，透露未來兩年全港將增加1.2萬個泊車位，包括2026年內增設220個咪表，觀塘、灣仔、葵青及元朗等短期泊車需求較大和咪表使用率較高地區會率先增加；路旁商用車夜間泊位將增至少100個；未來兩年會出租的短期租約停車場料提供600個；已啟用及正施工公眾停車場則可提供1400個。公私營發展項目亦預留地方建泊車位，2026年落成的資助房屋料提供4700個泊位；按現時建屋進度估算，未來兩年的私人發展項目亦提供逾5400個泊位（見表）。

局方又提到，政府自2019年起已規劃一系列短中長期措施，增加3萬個泊位，商用車佔三分之一，過去3年已新增逾半、即逾1.5萬個泊位；私家車泊位與領牌車輛比例由2020年的1.1增至去年1.14，同期商用車的相關比例亦由0.64增至0.66。局方稱，有信心未來泊位供應會持續大為改善，考慮到「牛肉乾」已31年無調整，其間通脹已升逾七成，故認為「牛肉乾」加價25%屬溫和調整，且有助加強阻嚇，冀議員支持加價。

運物局：罰款加幅遜通脹

立法會交通事務委員會主席、選委會陳紹雄稱，相信大部分委員原則上理解「牛肉乾」須加價，只是擔憂泊位不足司機要「硬食」，現樂見政府承諾加泊位，但兩年加1.2萬個泊位是否足夠，需視乎所加泊位是否有對應該區需求，目前文件無交代，倡政府調查及交代全港各區泊車供求數據，否則擔心加車位只是「數字遊戲」，泊位與車輛比例雖有改善，但實際上駕駛者、尤其商用車司機或仍難泊車。

立法會交通事務委員會委員、民建聯陳恒鑌稱，樂見政府終交代加泊位規劃，但當中不少僅短期泊位，如咪表、夜間泊位等，冀政府增加更多長期固定泊位。他又稱，不止政府提及的4區欠泊車位，大埔區爭車位問題亦嚴重，倡當局研究調整發展政策，制定長遠全港泊車位藍圖，為每年泊位增長訂定目標。