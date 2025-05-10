歐盟：續向港提建設評論 陳茂波：港可助歐企入東盟

財政司長陳茂波、財庫局長許正宇、外交部駐港副特派員李永勝均有出席酒會。盧效偉表示，香港欲轉型成創新樞紐，至關重要是維持自身獨特性，保持為開放、活力的國際社會。他說歐盟將繼續以建設方式評論，冀為維持香港獨特性和成功貢獻。

盧效偉沒提及關稅戰，但重申歐盟是全球其中一個最開放經濟體，將繼續支持多邊協定和世貿組織。他形容歐盟與香港關係緊密、廣闊且深入，歐盟是本港最大外資，逾半歐盟公司有落戶香港，將繼續推動加強雙方關係。

陳茂波表示，單邊關稅加劇地緣政治緊張和經濟碎片化，香港將維持自由港地位，堅定支持自由貿易，期望與歐盟加強合作。他稱，歐洲企業可透過香港打入內地和大灣區市場，而本港與東盟關係密切，是進軍當地市場的理想聯繫人。

陳說，全球資產配置多元化的需求正增加，香港可以提供優秀資產財富管理服務和投資機會。他亦期望與歐盟在減碳技術、綠色金融、氣候風險披露等領域合作。