歐盟：續向港提建設評論 陳茂波：港可助歐企入東盟

【明報專訊】歐盟駐港澳辦事處昨舉辦歐洲日酒會慶祝歐盟成立。歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉(Harvey Rouse)致辭稱,歐盟與香港有時意見未必一致,但將繼續提出具建設的評論(critique in a constructive manner),「因為我們關心香港(because we care about Hong Kong)」。