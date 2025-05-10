M品牌第三季調整 冀每年助20體育活動

與往績佳活動商長期合作

文體旅局向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，建議保留局內體育及康樂科一個編外首長級職位，職責包括繼續監督啟德體育園營運、推行「M」品牌計劃、為即將到期的私人遊樂場地契約續期做準備等。當局透露「M」品牌檢討進度，稱已總結自2023年4月起實施的「M」品牌活動優化措施成效，將於今年第三季調整相關措施，冀進一步提升「M」品牌活動質素和吸引力，在增強對遊客吸引力、促進消費及推動經濟發展的同時，更有效運用公共資源。

倡保留編外首長 監察體育園

過去3年，「M」品牌支持的活動逐年增加，由2022/23年度新冠疫後復常初期的6項增至2023/24年度的18項，2024/25年度則支持30項。局方亦提出，通過優化「M」品牌，期望每年支持約20項大型國際體育活動，同時計劃與有良好紀錄及成功經驗的活動探討建立長期伙伴關係，冀為香港帶來更顯著經濟效益。文體旅局建議保留的職位，亦同時需監察啟德體育園營運公司的表現，並提供協助和建議，以及在需要時統籌跨部門協作，形容相關職位在監督體育園營運方時屬「關鍵角色」。