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港聞

港聞二

科大建AI研究院 冀5年逾百世界級成果

【明報專訊】科技大學與港投公司及港產「獨角獸」企業思謀集團合作，成立馮諾依曼研究院（Von Neumann Institute，VNI），主力研究人工智能（AI），目標未來5年培育超過150名研究型博士和發表過百份世界級研究成果。思謀集團創始人兼VNI院長賈佳亞認為，本港大專院校的研究規模和數量均不及內地，但勝在「小而精」，盼研究院能成本港科研基地，將成果推往國際。

港投公司和思謀集團去年簽訂合作協議，旨在推進AI產業鏈和培養人才等。賈佳亞說，VNI5年內將匯聚逾30名來自世界各地的頂級研究員和教授，務求創造更多科研資源，同時吸引專才投身產業。

AI製作牙冠系統 成本時間省八成

現時VNI已在科大學者的領導下展開研究項目，其中包括AI自動化牙科診斷設計系統，用以快速生成牙冠模型圖。有份參與研發的DBT Technology Limited聯合創辦人吳宏恩解釋，傳統製作牙冠依賴牙科技工，他們先以軟件從「牙齒庫」篩選合適樣辦，再根據病人數據定製專屬牙冠模型圖，全程需約半小時。而使用AI系統，技工只需上載病人口腔的3D模型，系統幾秒便能生成度身訂做的牙冠。

吳稱，新系統下技工毋須耗時設計牙冠，成本和時間比傳統節省約八成。系統目前研發約一年，已跟內地牙科技工所洽商，最快今年底臨牀試驗，明年中推出市場。他透露亦有和衛生署見面，倘試驗成功，技術有望在港「落地」。

機械臂砌積木 探索嵌家具

有項目則研究使用AI完成組裝指令。科大綜合系統與設計系博士生劉文君在教授領導下，花一個月與團隊設計AI機械臂，用作組裝積木，誤差少於0.5毫米。劉說，研究目的並非單純製作機械臂，而是訓練背後的AI模型接收組裝指令，盼日後訓練成熟，模型能用於其他場景，小至組裝玩具零件，大至家具和藝術裝置。

財政司長陳茂波昨出席VNI開幕禮，提到政府相信AI的巨大潛力，遂於預算案提出將AI發展成核心產業的願景，而有關願景需政府、產業、學界、研究和投資部門緊密合作實現。他盼研究院能成為平台，為AI應用開闢新徑。

相關字詞﹕科大 陳茂波 生成式AI 人工智能（AI） 科技大學 港投公司 思謀集團 馮諾依曼研究院

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