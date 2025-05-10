明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

海皇創辦人：私掏3000萬填虧 勞處：百人追1500萬

【明報專訊】海皇粥店周三晚宣布全線結業，相隔近兩日粥店創辦人蕭楚基和蔡汪浩昨發聲明回應稱，「用盡一切方法嘗試挽救公司」，包括以逾3000多萬元私人資金填補公司帳目，確保有資金付薪及其他經營開支，並說昨日已啟動清盤程序。飲食業職工總會昨舉辦諮詢大會協助員工申索，有分店員工透露結業當晚營運部及會計部職員到場取走所有現金。勞工處昨稱已收近百海皇員工求助，追討約1500萬元，並已聯絡管理層，要求支付欠薪及解僱補償。

聲明：賤賣居所借貸 從未棄集資

蕭、蔡二人昨傍晚在海皇粥店社交平台及經理級通訊群組發聲明，稱公司33年來準時發薪，原期望新冠疫後經濟向好，惟本港消費及飲食模式持續改變，粥品需求下滑，舖租不跌反升，如灣仔分店疫後由21萬加至27萬元。二人自疫情起已動用私人資金填補虧蝕，「唯一的居住物業都已被賤賣」、向朋友借款和忍受高利息貸款，以付薪和經營開支，強調「從未放棄找辦法去集資」，「可惜其他股東紛紛退股，最後才無奈聽從會計師建議清盤結業」。

聲明又稱，公司昨開始清盤程序，二人已主動聯絡勞工處提供所需文件及一切細節，並稱集團多年成功有賴全體同仁辛勤付出，感謝員工多年來專業貢獻。有網民於帖文留言批評公司欠薪「無良」、「人在做，天在看」。

員工稱末夜會計部取走所有現金

昨約70人出席工會諮詢大會，其中火炭工場生產副主管邱女士哽咽控訴公司結業早有預謀，老闆出糧日前「擸一筆錢就走咗去」，工場在結業前數周已「不做」，如牛肉等不再由工場供貨，又說有人開新的銀行帳戶轉移店舖款項，結業前一周已多次追問高層是否結業，但卻無正面回覆。

葵芳分店副經理翟先生憶述，周三晚有營運部及會計部職員取走店內所有現金約1萬元，其後蔡汪浩便在通訊群組通知結業。他昨晚在同一群組收到二人聲明，對二人是否已向勞工處提供文件抱持懷疑態度。

積金局昨稱，如海皇最終清盤，會代表員工向清盤人或破產管理主任提出債權證明，如其後收到清盤人分派款項，會把款項交予強積金受託人再存入員工帳戶。勞工處回覆稱，破欠基金結餘現有72.88億元，外勞如被欠薪及解僱補償，亦可申請特惠款項。

工會憂欠薪全拋破欠 籲僱主早交代

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰稱，基金近年穩健，但憂更多食肆結業，僱主會將結算欠薪拋向基金處理。招又回應創辦人聲明稱，如僱主有決心承擔責任，工會歡迎亦樂見，但僱主應早點向員工交代經營情况，而非隔兩日才表態，亦未見他們有意願簽署「無力償還書」，工會將繼續觀望事態。

上 / 下一篇新聞

中美今會談 特朗普：80%關稅「看來適當」 稱交財長決定 促華開放市場
中美今會談 特朗普：80%關稅「看來適當」 稱交財長決定 促華開放市場
中國4月出口增長緩至8.1% 遠勝預期 對美跌21%對東盟升21% 分析料本月或轉負
中國4月出口增長緩至8.1% 遠勝預期 對美跌21%對東盟升21% 分析料本月或轉負
烏拉圭重設港領館 崔建春：各方需貿易生存
烏拉圭重設港領館 崔建春：各方需貿易生存
撐管私院 張宇人：友被收30萬巡房費 盧寵茂：視病情需要 病人有權決定
撐管私院 張宇人：友被收30萬巡房費 盧寵茂：視病情需要 病人有權決定
不知手術請副刀失預算 患者嘆如「宰羊」
不知手術請副刀失預算 患者嘆如「宰羊」
私院料藉合作協議規管醫生
私院料藉合作協議規管醫生
威院骨科引MR技術 精準切瘤免患者截肢
威院骨科引MR技術 精準切瘤免患者截肢
藍藍的天、界限書店遭拒參加書展 去年接下架要求 兩出版社皆料有關
藍藍的天、界限書店遭拒參加書展 去年接下架要求 兩出版社皆料有關
科大建AI研究院 冀5年逾百世界級成果
科大建AI研究院 冀5年逾百世界級成果
M品牌第三季調整 冀每年助20體育活動
M品牌第三季調整 冀每年助20體育活動
歐盟：續向港提建設評論 陳茂波：港可助歐企入東盟
歐盟：續向港提建設評論 陳茂波：港可助歐企入東盟
牛肉乾加價下 兩年增1.2萬泊位 議員指各區需求不同 應訂長遠增長藍圖
牛肉乾加價下 兩年增1.2萬泊位 議員指各區需求不同 應訂長遠增長藍圖
商用車位僅佔500個 運物局：會再增
商用車位僅佔500個 運物局：會再增
打擊白牌車 警放蛇拘兩司機
打擊白牌車 警放蛇拘兩司機
的士業請願促打擊白牌車 冀見特首
的士業請願促打擊白牌車 冀見特首
星群的士4月預約車程按月升61%
星群的士4月預約車程按月升61%
南丫四號無水密門 廠經理認一直錯判 自言信下屬 不懂用軟件「有責任無能力」
南丫四號無水密門 廠經理認一直錯判 自言信下屬 不懂用軟件「有責任無能力」
大坑西拒遷案 官提邨民敗訴訟費「六七位數」
大坑西拒遷案 官提邨民敗訴訟費「六七位數」
大埔殺兄案 被告刀割胞兄臉 稱憂母睹屍認出
大埔殺兄案 被告刀割胞兄臉 稱憂母睹屍認出
有醉駕前科 區議員葉吉江危駕判社服 求情稱熱心公益 官讚品格好給「最後機會」
有醉駕前科 區議員葉吉江危駕判社服 求情稱熱心公益 官讚品格好給「最後機會」
涉謝霆鋒演唱會5次虛報炸彈 女子被捕 疑因私人門票糾紛
涉謝霆鋒演唱會5次虛報炸彈 女子被捕 疑因私人門票糾紛
入境處拘13裝修黑工8僱主 日薪最低100元
入境處拘13裝修黑工8僱主 日薪最低100元
大樹塌3米椏 擊毁電動保時捷
大樹塌3米椏 擊毁電動保時捷
危駕重案警上訴駁回 官批案情說法違常理
危駕重案警上訴駁回 官批案情說法違常理
警搗煉「冰」工場 拘墨西哥製毒師
警搗煉「冰」工場 拘墨西哥製毒師
加國運港木地板 夾層藏60公斤大麻花
加國運港木地板 夾層藏60公斤大麻花
九市速遞：廣東放權南沙 涵港律師事務 涉90項省級行政職能 簡化程序促進發展
九市速遞：廣東放權南沙 涵港律師事務 涉90項省級行政職能 簡化程序促進發展
九市速遞：琴澳旅遊團政策一周年 旅客12萬人次
九市速遞：琴澳旅遊團政策一周年 旅客12萬人次
九市速遞：廣東豐收年 南山荔枝上市
九市速遞：廣東豐收年 南山荔枝上市
九市速遞：世界候鳥日 深圳公布去年收錄12鳥種
九市速遞：世界候鳥日 深圳公布去年收錄12鳥種
灣區手記：AI洗頭 ／文：尚東美
灣區手記：AI洗頭 ／文：尚東美
【Emily】報業頒獎禮 李：民族復興係火熱題材
【Emily】報業頒獎禮 李：民族復興係火熱題材
【Emily】烏拉圭駐港領館成立 總領事分享小國足球成功之道
【Emily】烏拉圭駐港領館成立 總領事分享小國足球成功之道
【Emily】百件伊斯蘭文物 故宮館下月有得睇
【Emily】百件伊斯蘭文物 故宮館下月有得睇
【Emily】睛彩慈善基金請基層睇《水餃皇后》
【Emily】睛彩慈善基金請基層睇《水餃皇后》