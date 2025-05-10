海皇創辦人：私掏3000萬填虧 勞處：百人追1500萬

聲明：賤賣居所借貸 從未棄集資

蕭、蔡二人昨傍晚在海皇粥店社交平台及經理級通訊群組發聲明，稱公司33年來準時發薪，原期望新冠疫後經濟向好，惟本港消費及飲食模式持續改變，粥品需求下滑，舖租不跌反升，如灣仔分店疫後由21萬加至27萬元。二人自疫情起已動用私人資金填補虧蝕，「唯一的居住物業都已被賤賣」、向朋友借款和忍受高利息貸款，以付薪和經營開支，強調「從未放棄找辦法去集資」，「可惜其他股東紛紛退股，最後才無奈聽從會計師建議清盤結業」。

聲明又稱，公司昨開始清盤程序，二人已主動聯絡勞工處提供所需文件及一切細節，並稱集團多年成功有賴全體同仁辛勤付出，感謝員工多年來專業貢獻。有網民於帖文留言批評公司欠薪「無良」、「人在做，天在看」。

員工稱末夜會計部取走所有現金

昨約70人出席工會諮詢大會，其中火炭工場生產副主管邱女士哽咽控訴公司結業早有預謀，老闆出糧日前「擸一筆錢就走咗去」，工場在結業前數周已「不做」，如牛肉等不再由工場供貨，又說有人開新的銀行帳戶轉移店舖款項，結業前一周已多次追問高層是否結業，但卻無正面回覆。

葵芳分店副經理翟先生憶述，周三晚有營運部及會計部職員取走店內所有現金約1萬元，其後蔡汪浩便在通訊群組通知結業。他昨晚在同一群組收到二人聲明，對二人是否已向勞工處提供文件抱持懷疑態度。

積金局昨稱，如海皇最終清盤，會代表員工向清盤人或破產管理主任提出債權證明，如其後收到清盤人分派款項，會把款項交予強積金受託人再存入員工帳戶。勞工處回覆稱，破欠基金結餘現有72.88億元，外勞如被欠薪及解僱補償，亦可申請特惠款項。

工會憂欠薪全拋破欠 籲僱主早交代

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰稱，基金近年穩健，但憂更多食肆結業，僱主會將結算欠薪拋向基金處理。招又回應創辦人聲明稱，如僱主有決心承擔責任，工會歡迎亦樂見，但僱主應早點向員工交代經營情况，而非隔兩日才表態，亦未見他們有意願簽署「無力償還書」，工會將繼續觀望事態。