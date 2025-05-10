藍藍的天、界限書店遭拒參加書展 去年接下架要求 兩出版社皆料有關

貿發局：一般會有些拒納 不回應個別

今年書展7月中舉行。獨立出版社藍藍的天及界限書店向本報確認，今年1月收到貿發局展覽及數碼業務部來信告知參展申請「不獲接納」，信中沒提及拒批原因。據悉，另有最少一間書商同樣接獲拒批信函。翻查資料，貿發局去年回應下架紛爭稱，各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》及所有香港法例。翻查今年《規則》，倘主辦機構認為參展商任何行為可能損害或破壞香港、行業、展覽會或主辦機構的聲譽或形象，有權並毋須給予通知即時終止其參展資格（見表）。

藍藍的天：近年書稍敏感即要求下架

藍藍的天參與書展逾10年，去年遭要求下架資深傳媒人區家麟及已故立法會議員邵家臻的多本著作。總編輯伍自禎表示，去年拒依要求繼續出售區家麟《亂流》時，曾遭貿發局人員警告將影響日後參展，並不意外今年被拒申請。他稱，近年貿發局審視參展商及書籍時「看得很緊」，「稍微有些敏感，甚至只是他們覺得有問題，無關是否合法，已可以要求你下架」，憂慮今年拒納申請將加劇業內寒蟬效應，令參展的獨立出版社選書更謹慎。

伍自禎說，書展理應全面呈現本港文壇，近年卻逐步排擠獨立出版甚至拒諸門外，已不能再代表香港文學界。他亦憶述，書展曾被譽為最自由、最多元的華文書展，無奈近年已不如昔，「以前香港書展是最自由、什麼也能接受，但現在別人會說台灣書展的包容性比香港更大」。

界限書店昨夜於社交平台張貼貿發局信函，稱已收悉局方拒納申請的信息，又「感謝」對方去年建議下架書籍令其得以「順利渡過七日展期」。該店去年參展時遭要求下架區家麟《最後的信仰》、赴台作家廖偉棠《末日練習》、梁莉姿《日常運動》及海外港人組織「希望學」《異鄉港孩——願歸來仍是少年》。

界限：改其他途徑宣傳

界限書店長廖小姐表示，去年與貿發局就下架書籍交涉時「對方的態度也不算特別友善」，並不意外局方拒納申請。她說，以往參展能趁機認識新讀者及宣傳新出版，舉例去年展期銷情相當於書店一個多月營業額，今年將改以其他途徑宣傳。