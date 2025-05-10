威院骨科引MR技術 精準切瘤免患者截肢

威院不時要處理複雜的骨腫瘤手術，病人事前須做磁力共振和電腦掃描，讓醫生計劃手術流程、切割點等。由於影像全是平面，黃國全說醫生以往要靠手摸，憑空想像腫瘤位置，「（手術時）啲圖要黐喺埲牆度」。惟想像和實際存誤差，「今次諗到，下次未必諗到。」黃稱，在不掌握腫瘤確實位置下，為確保腫瘤能清除，醫生大多傾向一併切除腫瘤附近關節，變相犧牲患者活動能力。

特製眼鏡虛擬呈現體內器官

料每年惠140人 研擴心胸肺外科等

2021年起，威院研發MR技術，讓影像不再局限平面，而是能立體呈現。醫生透過佩戴特製眼鏡，可看到病人體內器官的虛擬影像投射在患者身上，兩者誤差小於1毫米；眼鏡可透過聲音或手勢操作，方便醫生同步處理其他工作。同時，由於眼鏡接駁中央系統，影像甚至可同步分享給其他醫護，方便團隊作即時交流。黃國全說，技術不僅提升手術成功率，亦令醫護的培訓工作更順暢。

技術自2023年起臨牀應用，至去年尾已協助50個骨科病例。威院現時有4部有關裝置，黃預料每年能協助約140個骨科病人，正研究擴展應用到心胸肺外科、耳鼻喉科等其他專科；他又提到正研發在手術期間應用技術為醫生導引，黃相信技術倘「落地」，手術時間最少可縮短1小時。

另外，威院近年亦引入3D打印服務，用以製作手術模型、導板和假體。以假體為例，傳統假體外表較光滑，嵌到患者體內時難跟原有骨骼融合，導致康復進度緩慢。3D打印技術下，假體除了可按患者體內結構和手術後產生的缺口而有不同形狀，表面亦有微細小孔，方便骨骼在生長時鑽進小孔內，令兩者融合更穩妥。

3D打印改進假體融合度

黃憶述2013年首次為病人3D打印假體，至今仍然無恙。威院則稱，自2021年正式引入打印技術，至去年底已應用到超過420宗個案，未來將繼續配合MR技術，提升手術安全和準確度。