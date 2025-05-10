私院料藉合作協議規管醫生

盧：病人可向醫委會投訴醫生

私營醫療機構收費透明度建議方案本周出爐，本港私院運作模式一直涉及醫院及醫生多個持份者。當收費超預算時責任歸於何方是關鍵問題之一。在收費預算上，政府計劃規定於「指明治療及程序」，私家醫院需向病人提供預算，而政府建議文件指出，醫生的收費應交由醫生填寫，醫院收費可由私家醫院或醫生填寫。

醫學會副會長楊協和表示，目前除了港怡醫院會自行填寫預算醫院費用，其他醫院預算均由醫生填寫，而醫生無法知道醫院收取費用的最新價格，建議修例時亦列明醫院費用應由院方自行填寫，避免超支時出現爭拗。

稱醫生難知最新價 業界倡院方填預算

修例擬循《私營醫療機構條例》訂立罰則，消息人士表示，《條例》只監管私營機構，醫療機構與醫生有合作協議，如法例對機構有要求，相信合作協議會相應反映，料醫生無法規避新例。

政府早年曾計劃由一個獨立監管組織監管醫保，以及訂立常見診斷的最佳治療方案，但最終無疾以終。盧寵茂昨表示，如私院沒有合理解釋，可循現有途徑投訴，包括向醫委會投訴醫生、按照私營機構條例下對醫療機構投訴，如遇商業爭議，則可向消委會及海關投訴。

至於罰款的幅度，民建聯梁熹質疑，如罰款幅度不夠大，不會有很大的震懾作用，盧寵茂昨未有透露建議罰款金額，稱會向業界諮詢後，制訂具阻嚇力罰款。