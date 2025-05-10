不知手術請副刀失預算 患者嘆如「宰羊」

約4年前，岑小姐有一天吃中午飯後心跳不適，向家庭醫生求診後，被要求即時入院。她到九龍一家私院檢查發現心臟酵素甚高，要盡快做通波仔手術，但心臟科主管沒空，於是她要留醫深切治療部一晚監察，被收費6000至7000元，至翌日晚上該主管才有空為她做手術，她稱該名醫生生意甚多，一日做4個心臟手術。

手術做了兩個多小時，按她入院時醫院或醫生告訴她總支出大約20多萬元，出院時大約收費30萬元，她後來查核才知道原來保險不涵蓋手術副刀醫生的醫生費，該名醫生收費約4萬元，主刀醫生也沒有告知她要請副刀。她形容在那麼急的情况下，家庭醫生也要她盡快入院，報價時也沒有細項，作為病人很難提出質疑。

「如果急於做手術的病人，加埋無形的懼怕感，病人就有如受宰的小羊，任由專業人士『宰割』，哪有那麼清醒問得那麼細緻？遇上有良心的（醫生）咪走運囉，否則就不幸，所以病人權益教育好重要。」岑小姐有感而發，並不禁反問：「香港醫生或醫院收費是否無監管？」