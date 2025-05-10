撐管私院 張宇人：友被收30萬巡房費 盧寵茂：視病情需要 病人有權決定

強制私營機構增加收費透明度的立法建議包括私家醫院須向病人提供價目表及費用預算，和呈報及公布過往費用及收費的統計數據。有關規例會強制私營醫療機構列明醫療收費預算的醫生費，包括主診醫生巡房費、 外科醫生費、麻醉科醫生費和專科醫生費。當局本周提交的文件在註釋中提到，專科醫生費是指「主診醫生的書面建議下」，病人接受專科醫生的診治費用，包括巡房或診症。

倘醫保水漲船高減購買欲

盧：勢加重公院負擔

就巡房的收費，立法會議員張宇人昨在委員會會議上指出，其友人因患心臟病入院，四、五個不同專科醫生每天分別早晚都巡房，「摸又無摸、報告又無寫、當收租咁，到我出聲的時候他們就停止了，不過都收取30萬元」。有不具名私家醫生向本報表示，有一間著名私家醫院有多名醫生「巡房習慣」。

盧寵茂回應張宇人時稱，「有時有好多病真係要會診」，指醫生巡房需視乎病人真正需要，病人亦有權決定是否多些醫生來看。至於不同等級病房，收取的耗材如棉花收費不同的做法，盧寵茂稱是次建議希望院方就有關做法作出解釋。

議員憂醫生調高預算免墮監管

盧稱病人可按價目選擇

另外，有議員憂慮醫生索性將預算收費調高，避免收費預算超出20%時，免立法後需書面解釋；盧寵茂指病人需有知情同意，「如果下下做個膽囊手術，收好貴，病人可以唔揀嗰個醫生」。被問及私家醫院會否合謀定價，盧寵茂稱會監察私家醫院收費走勢，如發現情况會調查。

盧又說私營醫療收費如像無定價的廚師發辦，會令醫療保費水漲船高，減少市民購買醫療保險意欲；市民對醫保卻步勢必進一步加重公營醫療壓力，若私營醫療服務收費是病人可負擔的，有助紓緩公院的沉重壓力。盧亦強調要建立醫患互信。

私家醫院聯會昨表示，認同政府的立法建議，會積極詳細研究建議內容，並與政府磋商及致力配合。中大醫院、港怡醫院及養和醫院亦表示認同或歡迎建議。就着收費高出20%預算需向病人解釋的規定，養和稱現已執行及建議所有醫生提交「補充費用預算」，所增加的費用是具備充分理由及以病人利益為依歸，仍需時間仔細了解及研究政府建議。港怡稱，95%的實際帳單金額與預算費用一致，預料院方有能力配合措施。

中大醫院行政總裁馮康向本報表示，同意政府的建議方向，不過提及醫療有許多未能預測的風險，病情變化較大的內科病人報價較困難，如長期病患或肥胖人士更有可能出現意料之外的情况，可就部分細節持續與政府溝通。中大醫院發言人則表示，一如以往全面配合政府提高私營醫療服務收費透明度的政策。