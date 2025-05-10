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烏拉圭重設港領館 崔建春：各方需貿易生存

【明報專訊】香港近年拓展國際聯繫，南美的烏拉圭今年在港重設駐港澳總領事館，令駐港總領館（未計歐盟辦事處）增至63個。對於關稅戰下國際環境，正訪華的烏拉圭外長盧貝特金（Mario Lubetkin）向本報稱，期待與中國共同發展經濟及創新，並期待透過香港展示合作，適應國際新趨勢及新現實。

中國外交部駐港特派員崔建春則強調，各方都需要貿易，否則無法生存，並即興說相信中美官員在瑞士會面後雙方會啟動新的貿易磋商過程（new negotiation process）。

特首李家超於成立酒會稱，香港與烏拉圭去年雙邊貿易按年增加8.8%，至1.2億美元，設總領館突顯兩地經貿人文關係，重申香港堅持自由港及多邊貿易。

烏拉圭在1960年代至2000年後曾設駐港領事館，但2003年起改為委任名譽領事。新任駐港澳總領事卡貝薩（Federico Cabeza）解釋，2023年時任烏拉圭總統訪華並提升關係至全面戰略伙伴，中方建議增加在華網絡，烏方研究後認為好建議。翻查當時聯合公布，烏拉圭重申支持中方在涉港核心利益問題立場，支持中方維護國家主權安全的努力。

烏盼成港企拉美跳板 將商徵稅協定

盧貝特金於成立酒會稱，烏拉圭與香港有很多共同點，例如提倡自由貿易及一帶一路倡議等經濟融合，希望透過成立領事館鼓勵香港公司到烏拉圭作為拉美的投資平台，同時擴大出口香港食品等出口及生物科技等合作。他又透露，會協助與特區政府避免雙重徵稅協定的磋商。

盧貝特金稍後將到澳門，其後將轉往北京出席中國—拉美和加勒比海國家共同體論壇。根據烏拉圭外交公布，國家主席習近平將出席論壇。

崔建春致辭時形容，一年內接觸所有人及外交官，都認為香港是「集資、賺錢及花錢」的美麗城市，也是工作、娛樂、生活的好地方，提議盧貝特金可來港行山。他提及，中央支持一國兩制原則，相信可惠及不同國家，且特首有很多權力，不止是像上海等城市市長。

（關稅戰）

相關字詞﹕崔建春 烏拉圭外長盧貝特金 烏拉圭 關稅戰

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