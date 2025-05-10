中國4月出口增長緩至8.1% 遠勝預期 對美跌21%對東盟升21% 分析料本月或轉負

進口跌幅收窄至0.2% 同遠超預期

4月中國貿易順差961.8億美元，高於預期的939億美元。分地區來看，對美國出口按年由升轉跌21%，按月亦下滑17.6%；反觀對東盟出口增長加快，按年升20.8%，按月升2.3%，其中出口至越南、泰國和印尼分別按年增22.5%、27.9%及36.9%。另外，對歐盟、拉丁美洲和非洲的出口亦分別錄得8.3%、17.3%及25.3%的按年升幅。

從出口貨品來看，船舶出口量按年增67.8%、金額升36.1%，集成電路出口量增17.6%、金額升20.2%。但服裝、玩具和家具出口金額分別按年下降1.2%、6.6%及7.8%，手機出口量亦減少5.9%、金額下降21.4%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，儘管中美貿易出現跌幅，但對其他地區出口則明顯增長，反映部分中國企業失去美國市場後轉而尋求其他市場承接。他續稱，儘管現時監管趨嚴，仍不排除部分企業經由第三國轉口至美國。

關稅壓力料漸顯 本月對美出口或跌六成

東方金誠首席宏觀分析師王青於報告提到，美國4月初對全球徵收「對等關稅」後隨即給部分國家90天暫緩期，從轉口貿易角度而言，一定程度上引發出口商對其他出口市場「搶出口」效應。以東盟成員越南為例，據其海關數據，今年4月越南對美出口額超過120億美元，按年增34%；同時越南從中國的進口額亦按年增31%，達逾150億美元，兩者均創下新冠疫後新高。不過王青預計，隨着關稅戰衝擊進一步顯現、去年同期低基數效應消退及美國「對等關稅」對全球經濟負面影響，5月中國出口可能由正轉負，對美出口按年或下降約60%。

進口方面，從美國進口按年跌幅擴大至13.8%，東盟則升2.5%，而非洲升22.8%。貨品而言，大豆進口量下降29.1%、金額下降38.4%，成品油進口量下降37.2%、金額減39.2%。另一方面，自動數據處理設備及其零部件進口金額增長47.7%。王青認為，關稅戰不確定性將持續抑制部分工業品和原材料進口需求，加上原油等大宗商品價格持續走低，價格因素對進口金額的拖累效應還將延續，預計5月進口額按年跌幅將擴大至約5%。

（關稅戰）