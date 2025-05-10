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中美今會談 特朗普：80%關稅「看來適當」 稱交財長決定 促華開放市場

【明報專訊】中國國務院副總理何立峰今日將在瑞士日內瓦與美國財長貝森特和貿易代表格里爾舉行中美經貿高層會談，象徵兩國正式就關稅戰「破冰」。美國保守派報章《紐約郵報》周四引述內部消息稱，特朗普政府有可能將過去3個多月新增的對華稅率由145%減低到50%至54%之間，最快下周即實施。特朗普本人周五（9日）則稱，對華關稅落在80%「看來適當」，交由貝森特決定。

「中國應向美國開放其市場——這會對他們有好處！！！封閉的市場不會再有效！！！」美國總統特朗普在旗下社交平台Truth Social公開就中美關稅會談的期望放風，寫道：「80%對華關稅看來適當。視乎貝森特的決定」。中國官方早前公布，何立峰出訪瑞士期間，將以中美經貿中方牽頭人身分跟對口的美方牽頭人貝森特會談，美方則稱格里爾也會參與。

特朗普最新說法，呼應了他周四公布與英國的關稅貿易協議時預告現時高達145%（20%「芬太尼關稅」+ 125%「對等關稅」）對華關稅「只可能下降」，「我認為我們（中美）將有非常好的關係」。

《紐約郵報》周四引消息稱減到50%至54%

這說法跟《紐郵》周四的獨家報道有出入。《紐郵》引述內部消息人士報道，美國官員正討論一項提案，「在（中美）談判進行期間」，將「特朗普2.0」新增對華關稅減至約50%。報道稱對其他南亞國家的關稅也會下調至25%。

玩具商：零售商已要求按10%至54%稅報價

該消息來源稱，最終範圍會落在50%至54%之間，近期致力到白宮游說的美國零售和製造業界已按此鋪路。許多產品於中國內地生產的玩具商Basic Fun行政總裁福爾曼（Jay Foreman）向《紐郵》稱，業界已流傳風聲，從中國出口的貨運會被開徵54%關稅，「我們所獲信號是決堤（降低關稅）會在本周後期或下周發生，那會有一次調整」。福爾曼稱，許多零售商已要求賣家按10%至54%的關稅稅率範圍來報價。

中國官方昨未回應特朗普最新說法，商務部發言人何亞東周四則表明，中方不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

（路透社/彭博社/紐約郵報）

（關稅戰）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕何立峰 貝森特 對華關稅 特朗普 特朗普2.0 關稅戰 中美關稅戰 中美角力 中美貿易戰

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