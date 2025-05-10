中美今會談 特朗普：80%關稅「看來適當」 稱交財長決定 促華開放市場

「中國應向美國開放其市場——這會對他們有好處！！！封閉的市場不會再有效！！！」美國總統特朗普在旗下社交平台Truth Social公開就中美關稅會談的期望放風，寫道：「80%對華關稅看來適當。視乎貝森特的決定」。中國官方早前公布，何立峰出訪瑞士期間，將以中美經貿中方牽頭人身分跟對口的美方牽頭人貝森特會談，美方則稱格里爾也會參與。

特朗普最新說法，呼應了他周四公布與英國的關稅貿易協議時預告現時高達145%（20%「芬太尼關稅」+ 125%「對等關稅」）對華關稅「只可能下降」，「我認為我們（中美）將有非常好的關係」。

《紐約郵報》周四引消息稱減到50%至54%

這說法跟《紐郵》周四的獨家報道有出入。《紐郵》引述內部消息人士報道，美國官員正討論一項提案，「在（中美）談判進行期間」，將「特朗普2.0」新增對華關稅減至約50%。報道稱對其他南亞國家的關稅也會下調至25%。

玩具商：零售商已要求按10%至54%稅報價

該消息來源稱，最終範圍會落在50%至54%之間，近期致力到白宮游說的美國零售和製造業界已按此鋪路。許多產品於中國內地生產的玩具商Basic Fun行政總裁福爾曼（Jay Foreman）向《紐郵》稱，業界已流傳風聲，從中國出口的貨運會被開徵54%關稅，「我們所獲信號是決堤（降低關稅）會在本周後期或下周發生，那會有一次調整」。福爾曼稱，許多零售商已要求賣家按10%至54%的關稅稅率範圍來報價。

中國官方昨未回應特朗普最新說法，商務部發言人何亞東周四則表明，中方不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

（路透社/彭博社/紐約郵報）

（關稅戰）

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