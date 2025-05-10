【Emily】報業頒獎禮 李：民族復興係火熱題材

李家超噚日談及新聞工作者嘅專業同責任，話「真實係新聞嘅生命，事實係新聞嘅本源，虛假係新聞嘅敵人」，新聞工作者必須以傳媒道德真誠行事，以準確事實真誠報道，「向虛假信息說不，拒絕同流合污」。

佢話新聞自由喺香港受《基本法》保障，《香港人權法案》亦確保新聞自由不被侵害，而《香港國安法》和《維護國家安全條例》明文講述香港特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有嘅自由。

明報65周年復刻舊版面 獲評審特別獎

一年一度嘅報業公會頒獎禮，傳媒同行互相砥礪。《明報》一共獲得4個冠軍，包括最佳新人、最佳經濟新聞寫作、最佳圖片（體育組）、最佳新聞版面設計（單版組），另有兩項亞軍、兩項季軍同一項優異獎。今年現場仲有驚喜，大會頒發「設計組評審點讚獎」榮譽畀《明報》，話《明報》舊年3月中至5月底每日刊載、由1959年創報開始回顧嘅舊報紙復刻版，設計獨特，因此加設特別獎表揚，並由評審之一嘅設計大師靳埭強頒發。