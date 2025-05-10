灣區手記：AI洗頭 ／文：尚東美

秉承獵奇心態，筆者去了這家髮型屋，見門口「AI健康洗」、「AI+中藥」的海報格外突出。表明來意後，員工先安排頭皮檢測，解釋頭皮上的東西是油垢或是染髮留下的化學殘留物，然後聲稱根據頭皮狀况而調配了洗髮水。

接着便是戲肉，原本應是洗頭用的躺椅換成AI洗頭機，洗頭機看起來像按摩椅，只是躺下後會有個像太空帽的半圓形頭罩蓋住整個腦袋。機器將洗髮水噴灑在頭髮上，隨後就是四面八方細條狀水流「噴射」到頭皮，如此循環四五次才完成，共花約半小時。

筆者很好奇，洗頭機是否能把油垢及殘留物「清洗」，便請員工再做一次頭皮檢測，結果是殘留物基本消失，但是油垢不減反增，對方解釋「因為頭皮表面的油垢都被洗出來，過一兩天就會變成頭皮屑掉落。」

幾天後頭皮是多是少猶未可知，但筆者還是更喜歡傳統的人手洗頭，既可以按摩也能跟對方聊天，更重要是聽不到那句「哪裏覺得癢？」總覺得缺了什麼，畢竟洗頭機再AI也沒止痕功能，頭罩也令筆者「搔不到癢處」。至於店家宣稱可以釋放傳統髮廊部分人手，但洗頭時水溫過熱過冷還是要呼喊員工調校，究竟這樣是省了人手，還是添了麻煩？

文：尚東美