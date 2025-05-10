九市速遞：廣東放權南沙 涵港律師事務 涉90項省級行政職能 簡化程序促進發展

所謂下放類職能，即法律責任由承接部門承擔，原實施部門負責監督檢查；委託類職權則要通過簽訂書面委託協議，仔細明確委託的具體內容、權責劃分、監管措施等事項。在今次委託類職權中，涉及港澳的集中在法律服務方面，包括省政府賦予南沙對港澳律師事務所駐內地代表機構設立、變更、註銷；港澳律師事務所派駐內地代表的執業、變更；港澳律師事務所與內地律師事務所聯營核准的省級行政職能，以及港澳律師事務所駐內地機構違規行為的省級行政處罰。

至於其他範疇，賦予南沙建設工程質量檢測機構資質審批的行政職權，以放寬建築市場准入限制；針對生物醫藥和食品科技企業發展，賦予特殊醫學用途配方食品廣告審查、網絡食品交易第三方平台備案等行政職權，簡化行政審批程序。另外，賦予職業衛生、放射衛生技術服務機構資質認可、放射源診療技術和醫用輻射機構許可等行政職權，則有助提升南沙的放射醫療服務水平。