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港聞

港聞二

7醫衛機構組「醫卓所」 探討篩查診症用藥臨牀指引

【明報專訊】由7間醫衛界機構組成的「醫學實證與臨牀卓越研究所」（醫卓所）昨成立並召開首次會議，會上制定醫卓所的管治架構，初期階段會集中詳細探討篩查、診斷、治療和管理不同疾病的臨牀做法，並評估藥物等各種醫療選項的效益，同時會加強基於醫學實證基本原則的公眾教育；各成員均承諾善用醫卓所，編製及發表對公私營界別俱適用的臨牀標準和指引。

盧寵茂：公私醫療現無共同臨牀指引

提高專業共識利醫療質素

昨參與醫卓所揭幕的醫衛局長盧寵茂稱，現時香港在公私營醫療服務之間，並無共同適用的臨牀標準和指引，市民求醫時所獲的醫療服務，往往取決於醫生自身掌握的知識和經驗，照護水平存在差異。他指隨着香港人口老化及醫療科技創新，醫療服務需求日增，認為醫衛界若能提高專業共識，有助提升醫療質素。

7間獲政府邀請為醫卓所創始成員的機構，包括香港醫學專科學院（醫專）、衛生署、醫管局、基層醫療署、中大醫學院、港大醫學院及香港私家醫院聯會；醫專前主席梁嘉傑出任首任召集人。盧寵茂、醫衛局副局長李夏茵及常秘陳松青昨亦有出席醫卓所揭幕。

醫卓所初期階段會集中詳細探討篩查、診斷、治療和管理不同疾病的臨牀做法，並評估各種醫療選項的效益，例如藥物及醫療器械等；同時會加強基於醫學實證基本原則的公眾教育，確保醫生與病人的溝通清晰且有效。會上各成員承諾善用醫卓所，積極分享經驗，編製及發表對公私營界別俱適用的臨牀標準和指引，評估不同選項醫療效能和經濟效益，並訂定服務質素及醫療效能基準。

指引框架參考本地海外專業組織

梁嘉傑於會上簡介用於編製並公布臨牀指引的運作框架，制定過程中會參考一系列本地及海外專業組織發布的臨牀指引，並同時兼顧本地情况；外部機構提交的課題及未經發表的臨牀指引草案亦會在考慮之中。

醫衛局表示，為尊重專業主導原則，當局不會參與醫卓所的管治、研究或討論工作，但會提供財政資源。醫卓所可因應需要成立專組，邀請醫生等專業成員，以及病人組織等客席成員參與。

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