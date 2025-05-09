涉毁波羅的海天然氣管 港貨船內地船長控刑毁

報稱船長的被告萬文國（43歲）昨未申請保釋，亦放棄8日的保釋覆核，還押監房看管。萬被控一項刑事損壞，被指2023年10月8日約凌晨2時（船上芬蘭時間），即香港時間同日早上7時，於芬蘭灣公海指揮香港註冊貨輪「新新北極熊號」上，無合法辯解而損壞他人財產，即芬蘭和愛沙尼亞之間一條天然氣管道及海底電訊電纜，罔顧該財產是否會被摧毁或損壞。

船錨不足續航行無每日申報 海事處票控兩罪

此外，海事處票控兩罪，指被告身為新新北極熊號船長，於2023年10月11日至12月6日違反《第369S 章》，船錨不足仍繼續由俄羅斯前往中國的航程，以及同年10月28日至11月3日未按《國際海二人命安全公約》規定向船公司每日申報。根據法庭文件，兩傳票去年9月發出，要求被告去年10月3日到東區裁判法院應訊。

俄一度被懷疑 芬蘭打撈船錨發現港輪涉事

翻查資料，涉案天然氣管道「波羅的海連接管」（Balticconnector）長77公里，位於愛沙尼亞和芬蘭之間，是次損毁引致管道漏氣而需關閉維修。事件一度被懷疑與俄羅斯有關，其後芬蘭當局在涉事破損區域打撈發現船錨，並指該船錨涉屬於香港註冊的貨櫃船「新新北極熊號」；事後北約加強在波羅的海巡邏。

【案件編號：ESCC 210/25、ESS24218-9/24】