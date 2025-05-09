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港聞

港聞二

涉毁波羅的海天然氣管 港貨船內地船長控刑毁

【明報專訊】2023年10月，波羅的海一條連接芬蘭和愛沙尼亞的海底天然氣管道與通訊電纜受損，芬蘭調查當局打撈發現船錨，疑屬一艘香港貨櫃船「新新北極熊號」。肇事貨船內地船長昨被押到東區裁判法院，分別遭警方及海事處落案起訴一項刑事毁壞及兩項違反涉商船安全規例的票控。被告暫毋須答辯，還押至7月4日再訊待進一步調查。

報稱船長的被告萬文國（43歲）昨未申請保釋，亦放棄8日的保釋覆核，還押監房看管。萬被控一項刑事損壞，被指2023年10月8日約凌晨2時（船上芬蘭時間），即香港時間同日早上7時，於芬蘭灣公海指揮香港註冊貨輪「新新北極熊號」上，無合法辯解而損壞他人財產，即芬蘭和愛沙尼亞之間一條天然氣管道及海底電訊電纜，罔顧該財產是否會被摧毁或損壞。

船錨不足續航行無每日申報 海事處票控兩罪

此外，海事處票控兩罪，指被告身為新新北極熊號船長，於2023年10月11日至12月6日違反《第369S 章》，船錨不足仍繼續由俄羅斯前往中國的航程，以及同年10月28日至11月3日未按《國際海二人命安全公約》規定向船公司每日申報。根據法庭文件，兩傳票去年9月發出，要求被告去年10月3日到東區裁判法院應訊。

俄一度被懷疑 芬蘭打撈船錨發現港輪涉事

翻查資料，涉案天然氣管道「波羅的海連接管」（Balticconnector）長77公里，位於愛沙尼亞和芬蘭之間，是次損毁引致管道漏氣而需關閉維修。事件一度被懷疑與俄羅斯有關，其後芬蘭當局在涉事破損區域打撈發現船錨，並指該船錨涉屬於香港註冊的貨櫃船「新新北極熊號」；事後北約加強在波羅的海巡邏。

【案件編號：ESCC 210/25、ESS24218-9/24】

相關字詞﹕船長 東區裁判法院 警方 海事處 刑事損壞罪 通訊電纜 天然氣管道

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