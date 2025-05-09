私醫普通門診7年貴四成 同一項目收費差距大 林哲玄：更應透明

7年前中位數300元 最新420元

調查於2025年3至4月進行，為2018年以來首次再做同類調查，共收回512份有效問卷，其中381人專科醫生，127人非專科醫生，餘下4人沒提供資料。調查發現，7年以來醫生收費全面上升，漲幅多介乎20%至50%。普通科診金中位數420元，較7年前300元為高四成。專科門診診金中位數1000元，亦較7年前的800元高。中型手術外科醫生收費3萬元，上升五成，升幅最大。大腸鏡檢查11,180元，亦升49%。

立法會今日將討論提高私營醫療服務收費透明度措施，政府文件顯示，醫療收費「個案收費差距」幅度大，提出3項立法建議，包括要求私院就指明治療及程序提供價目表及收費預算，增加私院收費透明度等。林哲玄公布的調查亦反映政府提及的情况。

其中「大腸鏡套餐式收費」中位數為1.1萬元，第90百分位數為2萬元，兩者相距達9000元或近80%。2018年醫學會同類調查顯示，當時結腸檢查收費中位數為7500元，第90百分位數收費為1.07萬元，相距僅3200元或約四成。至於手術收費，以「住院套餐收費」差距較大，小型手術中位數收費為2萬元，第90百分位數4.5萬元，相差125%；超大型手術中位數收費為25萬元，第90百分位為67萬，收費差距為168%。

林：同一規模類別含多種手術

料實際差距較預期小

林哲玄稱，內鏡和外科手術中位數與第90個百分位數相差甚遠，但強調即使同一規模類別收費，亦可包括多種手術，故相信實際收費差距較數據預期的小。不過，他指大腸鏡檢查套餐式收費差距仍頗大，認為差距愈大，收費透明度理應更高，以便市民明智選擇。

同意或令醫生鬥平掀壓價風氣

倡醫生醫衛局網頁列明收費

至於收費透明度提高會否令收費較貴的名醫無生意，林哲玄認為應將着眼點放於病人如資訊不足，會否「硬食」較貴醫療費；另一方面，病人考慮就診時過於着重收費水平，會否引起反效果。林同意有可能令醫生「鬥平」引起壓價風氣，令病人接受更多不必要的治療，故實施政策需非常謹慎。

林哲玄建議，將來提供的醫療收費資訊應盡量簡明，並以市民體驗角度出發，「病人唔想見咗個醫生，見到咁貴先揀第二個，浪費診金」，倡應界定清楚醫生及醫院收費，並需於醫生或衛生署網頁列出，「入診所之前需要有概念」。他續稱，每個項目可舉出健康良好及健康相對較差的例子，從而列舉收費水平，幫助市民判斷。