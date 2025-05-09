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港聞

港聞二

羅淑佩：盛事多海外客證港「強勢回歸」 仍需思吸消費

【明報專訊】本港今年首季錄得約1220萬訪港旅客人次，創疫後季度新高。文化體育及旅遊局長羅淑佩受訪稱，首季各項盛事吸引眾多海外旅客，形容香港已「強勢回歸」。她認為本港仍要想辦法吸引旅客消費。面對關稅戰，她稱香港不曾對美採取任何措施（are doing nothing to the U.S.），重申香港永遠敞開大門。

羅淑佩近日接受彭博社專訪，她以國際七人欖球賽、英國樂隊Coldplay演唱會等活動為例，相關活動吸引10多萬人次入場，有四至六成觀眾來自海外，過往有人誤解香港不安全或魅力不再，但海外遊客的正面反應反映香港不止是「復常」，更是「強勢回歸」。被問及是否認同香港在海外有「形象問題（image problem）」，羅淑佩則稱，若有媒體有其自身考量或看法，她會竭力解說香港一切如常。

五一內地客2/3過夜

本港在過去的內地五一黃金周迎接逾百萬旅客，羅淑佩表示，訪港內地旅客有約66%留港過夜，當局將盡力發掘新亮點（new attractions），吸引旅客消費及延長留港時間；同時重申香港歡迎所有旅客，相信他們皆為城市增添活力及「人氣」。她續說，長短途旅客皆按年錄得雙位數百分比增長，其中短途以菲律賓、泰國及印尼的增長最快，政府將同時鞏固傳統市場及開拓新興市場。

港「永敞大門」 美客持續增

被問及訪港美國旅客市場有否受中美貿易戰影響，羅淑佩說訪港美國旅客持續增長，又提及荷李活電影仍如常在港上映，即使面對關稅或其他威脅，「香港仍然是自由港」。

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