羅淑佩：盛事多海外客證港「強勢回歸」 仍需思吸消費

【明報專訊】本港今年首季錄得約1220萬訪港旅客人次,創疫後季度新高。文化體育及旅遊局長羅淑佩受訪稱,首季各項盛事吸引眾多海外旅客,形容香港已「強勢回歸」。她認為本港仍要想辦法吸引旅客消費。面對關稅戰,她稱香港不曾對美採取任何措施(are doing nothing to the U.S.),重申香港永遠敞開大門。