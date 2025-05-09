的士界函特首促管網約車 車主會：不排除罷駛

運署籲理性 年內訂立法建議

運輸署昨回覆查詢呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，一同就如何提升個人化點對點服務出謀獻策。署方回覆時無提規管具體時間表，僅重申今年內會訂定立法建議；又稱近日已再去信警告不同平台營運商提供服務時須遵從法例。

鄭克和：Uber又高德 無得忍

Uber自2014年起在港提供服務，鄭克和昨早在商台《在晴朗的一天出發》稱，業界對白牌車「忍咗11年」，「Uber未走，高德又嚟……一波未平一波又嚟」；的士牌價見歷史新低，不少車主供車10多年，原盼晚年「過番好啲，收吓啲租」，但牌價大跌令車主「嚇到騰騰震」，急忙拋售的士牌。據香港的士交易所資料，市區的士及新界的士牌價截至昨日分別為232萬及157萬元，較2015年高峰期720多萬元及近600萬元大跌近七成。

鄭克和批評當局無保障合法投資者，「唔合法嗰啲你就由佢」，強調業界不是想搞亂社會，但「忍到無得忍」，可能要將的士交回銀行，協會亦正諮詢法律意見，或提訴訟。他重申冀當局交代規管網約車時間表，「唔好話我聽年尾。年尾到時又推一推（遲） ，你（年尾）又立法會選舉，仲有幾多時間做？又推（遲）幾多年？」

另一團體擬邀特首會面

智慧出行聯合商會主席周國強則計劃與22個的士團體今早到西九政府合署向運輸署交請願信，稱受白牌車影響，的士司機收入大降，75%車主已陷資產負債困境，促政府加快立法規管網約車。周向本報透露，今日請願後，將進一步呼籲全港的士車主簽署另一請願信，業界最快下周二將該信交特首辦，並邀請特首親自與的士業界會面，交代如何規管網約車。

周解釋，擔心「運輸署只是一個部門，話唔到事」，故期望直接向特首發聲，相信特首關心的士業界，有信心李家超會應邀會面。