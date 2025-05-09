抗關稅戰議案通過 馬逢國籲商界勿忘民族大義

【明報專訊】立法會昨通過「堅定團結迎抗關稅貿易戰，強化香港國際窗口效能」無約束力議案。長和擬出售包括巴拿馬港口在內權益，提出議案的選委界馬逢國發言時不點名呼籲商界不要漠視民族大義和國民利益，身兼全國人大常委的民建聯李慧琼點名巴拿馬港口的買賣，稱應終止一切對國家不利的交易。商經局副局長陳百里表示，政府早前已與商界商討應對，稱關稅戰將改變世界貿易秩序，相信「有危亦有機」。
商經局：已與業界商應對
議案促請政府及社會各界配合國家應對策略，「團結一致迎抗美國的霸道欺凌」，建議強化一國兩制獨特優勢和本港國際金融商貿網絡，積極參與「一帶一路」建設，主動爭取海外中概股來港上市，吸引美國科技人才落戶香港。
馬逢國認為，商人逐利可以理解，但希望商界不要漠視民族大義和國民利益，尤其大是大非議題。他質疑，美國對港加徵關稅旨在將一國兩制模糊化，本港必須捍衛單獨關稅區及自由港地位，鼓勵民間維持對外聯繫。
李慧琼促終止港口交易
李慧琼預期中美角力持續，未來將出現「金融戰」，愛國愛港的核心力量要做好準備，盡己所能貢獻力量。「對於一切破壞國家的行為亦要叫停，我再次呼籲、希望現在巴拿馬港口的買賣，終止、停止一切對國家不利的交易，讓我們團結一致迎戰貿易戰。」
經民聯林健鋒則指出，關稅戰對從事出口、採購、物流的港商帶來衝擊，資金流受壓，目前本港過千公司業務以美國生意為主，一旦倒閉將影響不少僱員與本港經濟，冀政府支援。
財庫局：將助回港中概股
陳百里表示，政府已與本地主要商會、中小企商會及受關稅影響較大的業界如珠寶、紡織製衣、食品和鋁材業代表會面，聽取意見並商討應對措施。他批評美國肆意破壞國際貿易秩序，本港短期內無可避免受到關稅戰衝擊，但「有危亦有機」，將繼續支援企業應對挑戰。財庫局副局長陳浩濂則說，因應最新變化，港交所和證監會將為希望回港上市的中概股提供協助。