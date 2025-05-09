抗關稅戰議案通過 馬逢國籲商界勿忘民族大義

商經局：已與業界商應對

議案促請政府及社會各界配合國家應對策略，「團結一致迎抗美國的霸道欺凌」，建議強化一國兩制獨特優勢和本港國際金融商貿網絡，積極參與「一帶一路」建設，主動爭取海外中概股來港上市，吸引美國科技人才落戶香港。

馬逢國認為，商人逐利可以理解，但希望商界不要漠視民族大義和國民利益，尤其大是大非議題。他質疑，美國對港加徵關稅旨在將一國兩制模糊化，本港必須捍衛單獨關稅區及自由港地位，鼓勵民間維持對外聯繫。

李慧琼促終止港口交易

李慧琼預期中美角力持續，未來將出現「金融戰」，愛國愛港的核心力量要做好準備，盡己所能貢獻力量。「對於一切破壞國家的行為亦要叫停，我再次呼籲、希望現在巴拿馬港口的買賣，終止、停止一切對國家不利的交易，讓我們團結一致迎戰貿易戰。」

經民聯林健鋒則指出，關稅戰對從事出口、採購、物流的港商帶來衝擊，資金流受壓，目前本港過千公司業務以美國生意為主，一旦倒閉將影響不少僱員與本港經濟，冀政府支援。

財庫局：將助回港中概股

陳百里表示，政府已與本地主要商會、中小企商會及受關稅影響較大的業界如珠寶、紡織製衣、食品和鋁材業代表會面，聽取意見並商討應對措施。他批評美國肆意破壞國際貿易秩序，本港短期內無可避免受到關稅戰衝擊，但「有危亦有機」，將繼續支援企業應對挑戰。財庫局副局長陳浩濂則說，因應最新變化，港交所和證監會將為希望回港上市的中概股提供協助。