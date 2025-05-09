北京促美國拿出誠意 特朗普：不擬為促成談判降稅

商務部發言人何亞東昨於記者會稱，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。「中方多次強調，談，大門敞開，但任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。」

美國總統特朗普7日暗示，今次談判由中國發起，也不會願意通過降低關稅來促使北京談判。中國駐美國大使館8日發文，再次強調會談是應美方請求舉行，這場關稅戰是美方挑起。外交部發言人林劍昨也重申，中方維護自身正當權益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護多邊貿易體制的立場和目標不會改變。

內地學者：接觸不意味讓步

上海復旦大學美國研究中心副主任宋國友對《環球時報》稱，「中國同意和美國接觸有利於更好傳達我方立場，惟不等於談判，也不意味着讓步。」他說，無論接觸、會談還是未來可能的談判，中方都將維護自身利益，「這是中方考慮到國際經濟發展以及中美兩國互動而採取的善意舉措」。

《環球時報》昨日社評提到，中美將舉行的會談被外界寄予一定希望，卻也暗藏博弈，美方是否願意摒棄「關稅大棒」思維，真正以平等、尊重、互惠的精神解決經貿問題，考驗華盛頓的誠意和誠信。

（關稅戰）