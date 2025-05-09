美國擬黎智英案納貿易談判 港府「強烈敦促」停干預

【明報專訊】在中美官員瑞士會談前夕，美國總統特朗普於網台節目提及，會將壹傳媒創辦人黎智英案件列入中美經貿談判中，並形容是「非常好的主意」。特區政府發言人回覆時未具體點名特朗普或美國，稱「強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權」。中方同日未公開評論。
特朗普：華渴望協定 誰主動不重要
特朗普上任前接受保守派網台主持Hugh Hewitt訪問時，曾說「百分百」會令黎智英獲釋。他日前在同一節目被問到釋放黎智英的進展時稱「未開始」，因「仍來來回回討論」。特朗普其後主動說，「我認為在（中美談判）提及黎智英是非常好的主意……我們將此列入談判的一部分。」（……we'll put it down as part of the negotiation.）
特朗普又不點名重申，中方非常想達成貿易協議，並稱對話很重要，誰先接觸或如何準備並不重要。
港府發言人強烈敦促外部勢力立即停止干預特區內部事務，並強調任何國家組織或個人企圖利用政治力量干預特區司法程序，都是破壞法治行為，應受譴責。發言人重申，包括黎智英案在內所有案件都嚴格根據證據及法律處理。
美國國務卿魯比奧今年3月在同一網台說，黎智英案對美方是優先事項，美方已透過所有可行方式向中方表達。對比港府當時回應，今次回應特朗普的措辭較強硬，例如加入「強烈敦促」及「應受譴責」等字眼，但同樣無點名美方。
被控違反《港區國安法》的黎智英先前完成作供，目前待8月控辯雙方結案陳辭。