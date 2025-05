美國擬黎智英案納貿易談判 港府「強烈敦促」停干預

特朗普:華渴望協定 誰主動不重要

特朗普上任前接受保守派網台主持Hugh Hewitt訪問時,曾說「百分百」會令黎智英獲釋。他日前在同一節目被問到釋放黎智英的進展時稱「未開始」,因「仍來來回回討論」。特朗普其後主動說,「我認為在(中美談判)提及黎智英是非常好的主意……我們將此列入談判的一部分。」(……we'll put it down as part of the negotiation.)

特朗普又不點名重申,中方非常想達成貿易協議,並稱對話很重要,誰先接觸或如何準備並不重要。

港府發言人強烈敦促外部勢力立即停止干預特區內部事務,並強調任何國家組織或個人企圖利用政治力量干預特區司法程序,都是破壞法治行為,應受譴責。發言人重申,包括黎智英案在內所有案件都嚴格根據證據及法律處理。

美國國務卿魯比奧今年3月在同一網台說,黎智英案對美方是優先事項,美方已透過所有可行方式向中方表達。對比港府當時回應,今次回應特朗普的措辭較強硬,例如加入「強烈敦促」及「應受譴責」等字眼,但同樣無點名美方。

被控違反《港區國安法》的黎智英先前完成作供,目前待8月控辯雙方結案陳辭。

(關稅戰)