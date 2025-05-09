英國與美國達貿易協議 關稅戰下首國 各撤部分貨限制、10%稅率不變 英學者：控損失非振經濟

綜合報道

具體未作實 特朗普：數周內定

協議具體內容仍未作實，同時美國對英國的10%基準關稅維持不變。美國總統特朗普稱，未來數周會敲定協議具體內容，並相信最終協議屬決定性。他與越洋致電的英國首相施紀賢一同宣布消息，二人重申兩國關係，特朗普形容英國是美國「其中一個最珍重的盟友」，施紀賢甚至借適逢二戰勝利80周年，強調英美是「最緊密的盟友」。

英國廣播公司（BBC）分析，英國脫歐後一直尋求與美國磋商貿易協議，特朗普則可展示有不同國家「排隊」尋求達成協議。英國國王學院經濟學教授Jonathan Portes形容，協議只是控制關稅帶來的破壞，而非提振經濟，英國出口商仍要面對較前一年高的關稅，也對全球經濟造成壓力。

英降食品市場限制

美減汽車鋁鋼關稅

綜合雙方公布，英國會降低對進口美國牛肉、家禽、汽水、穀物、化學及機械等市場限制及加快清關，並購置100億美元（約780億港元）波音飛機。根據英方公布，英國出口美國的汽車關稅由27.5%降至10%，每年限10萬輛，鋁及鋼材由25%降至零，勞斯萊斯引擎及飛機零部件享有零關稅。在外界觀望降低的英國對美國科技企業收取數碼服務稅，昨日則未有觸及。

特朗普信與他國幾達協議

特朗普在白宮橢圓辦公室記者會表示，美英雙方磋商貿易協議多年，但一直不成功，形容是透過協議打開英國市場。他又確認，將持續對英實施10%關稅，並形容「差不多是最低」，因英美有特別關係，其他國家面對的關稅更高。特朗普又相信，與其他國家幾近（very close）達成協議，並計劃與歐盟磋商。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，預計10%對英關稅每年可產生60億美元（約468億港元）收入。被問及擬對美國以外製作的電影徵稅，他說與英國協議分開處理。

擬與歐盟磋商 或致電習

對華方面，特朗普說視乎周末會談情况，但說關稅可能降低，也可能會致電國家主席習近平。

美國是英國最大的出口伙伴，藥物、汽車及機械均依賴美國市場。同時，美國對英國享有貿易順差，根據美國經濟分析局數字，美國在貨品方面對英國享有113.9億美元（約888億港元）順差，服務業順差也有36.4億美元（約284億港元）。

美國總統特朗普今年4月初開徵「對等關稅」，英國首相施紀賢先前未跟隨歐盟對美國加徵報復關稅。今次協議與英國脫歐後嘗試達成的全面自由貿易協議仍有距離，若要達成全面貿易協議，美方需取得國會同意。特朗普稱，協議已「最大化」，但可能會增加協議範圍，又形容協議創造鋼鋁材貿易區及穩定的藥物供應鏈。

（路透社/美聯社/英國廣播公司/《金融時報》/《獨立報》）

（關稅戰）