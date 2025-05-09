英國與美國達貿易協議 關稅戰下首國 各撤部分貨限制、10%稅率不變 英學者：控損失非振經濟

【明報專訊】美國及英國昨日宣布達成貿易協議，英國以降低數以十億元美國貨品進入英國市場的限制，換取美國降低對英國汽車及鋁材的關稅。今次協議讓美國傳統盟友英國成為關稅戰中首個與美國達成貿易協議的國家。
綜合報道
具體未作實 特朗普：數周內定
協議具體內容仍未作實，同時美國對英國的10%基準關稅維持不變。美國總統特朗普稱，未來數周會敲定協議具體內容，並相信最終協議屬決定性。他與越洋致電的英國首相施紀賢一同宣布消息，二人重申兩國關係，特朗普形容英國是美國「其中一個最珍重的盟友」，施紀賢甚至借適逢二戰勝利80周年，強調英美是「最緊密的盟友」。
英國廣播公司（BBC）分析，英國脫歐後一直尋求與美國磋商貿易協議，特朗普則可展示有不同國家「排隊」尋求達成協議。英國國王學院經濟學教授Jonathan Portes形容，協議只是控制關稅帶來的破壞，而非提振經濟，英國出口商仍要面對較前一年高的關稅，也對全球經濟造成壓力。
英降食品市場限制
美減汽車鋁鋼關稅
綜合雙方公布，英國會降低對進口美國牛肉、家禽、汽水、穀物、化學及機械等市場限制及加快清關，並購置100億美元（約780億港元）波音飛機。根據英方公布，英國出口美國的汽車關稅由27.5%降至10%，每年限10萬輛，鋁及鋼材由25%降至零，勞斯萊斯引擎及飛機零部件享有零關稅。在外界觀望降低的英國對美國科技企業收取數碼服務稅，昨日則未有觸及。
特朗普信與他國幾達協議
特朗普在白宮橢圓辦公室記者會表示，美英雙方磋商貿易協議多年，但一直不成功，形容是透過協議打開英國市場。他又確認，將持續對英實施10%關稅，並形容「差不多是最低」，因英美有特別關係，其他國家面對的關稅更高。特朗普又相信，與其他國家幾近（very close）達成協議，並計劃與歐盟磋商。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，預計10%對英關稅每年可產生60億美元（約468億港元）收入。被問及擬對美國以外製作的電影徵稅，他說與英國協議分開處理。
擬與歐盟磋商 或致電習
對華方面，特朗普說視乎周末會談情况，但說關稅可能降低，也可能會致電國家主席習近平。
美國是英國最大的出口伙伴，藥物、汽車及機械均依賴美國市場。同時，美國對英國享有貿易順差，根據美國經濟分析局數字，美國在貨品方面對英國享有113.9億美元（約888億港元）順差，服務業順差也有36.4億美元（約284億港元）。
美國總統特朗普今年4月初開徵「對等關稅」，英國首相施紀賢先前未跟隨歐盟對美國加徵報復關稅。今次協議與英國脫歐後嘗試達成的全面自由貿易協議仍有距離，若要達成全面貿易協議，美方需取得國會同意。特朗普稱，協議已「最大化」，但可能會增加協議範圍，又形容協議創造鋼鋁材貿易區及穩定的藥物供應鏈。
（路透社/美聯社/英國廣播公司/《金融時報》/《獨立報》）