假哥大學歷讀港大碩士 內地女囚240日 官：一再造假「貫徹不誠實」

持假港大「優異」畢業證 官斥沒收手

被告李思萱（28歲）原被控各一項以欺詐手法取得服務、管有虛假文書以及為取得入境證而作出虛假陳述罪，她早前承認前兩項控罪，為取得入境證而作出虛假陳述罪獲撤控。

鄭官在上次聆訊關注被告行為有否令他人失去入讀港大的機會，控方昨表示，入境處向港大查詢後，發現涉案課程有95個學額，而被告入學當年，課程收生不足，共收取93名學生。鄭官聞言後說，即被告的入讀沒令他人受影響。

辯方進一步求情稱，案中無證據顯示被告以涉案文件作非法用途，例如非法逗留；本案對被告「困擾好大」，重申她已知錯，希望法庭按其背景和案情輕判。

辯方求情稱文件非犯法用 已知錯

鄭官判刑時稱，考慮到案情、辯方求情和相關案例後，以各監禁300日為以欺詐手法取得服務罪和管有虛假文書罪作的量刑起點。鄭官續謂，被告以偽造證書報讀港大後，進一步管有虛假畢業證書，批評她貫徹不誠實行為，下令把兩罪部分刑期分期執行，同時基於她認罪，扣減三分之一刑期，終判被告監禁240日。

被告承認的案情顯示，港大去年3月接到「假學歷」投訴指就讀該校文學碩士課程的被告懷疑涉案；警方接報後發現，被告2021年報讀課程時自稱持有美國哥倫比亞大學學士學位，惟哥大表示被告從沒就讀該校。

去年7月19日港大終止被告學籍；翌日被告試圖離港時遭截停，被捕後在警誡下稱，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院後，向留學中介支付38萬元人民幣，然後獲安排短暫修讀「哥倫比亞大學」網上課程，再訛稱在該校畢業。另外，案情提及警方在被告寓所搜出虛假的港大「優異成績」畢業證書，但她的實際成績為「及格」。

【案件編號：STCC 2805/24】