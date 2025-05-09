董事一人任關愛隊副隊長 一人3月沽樓賺千萬

開業33年 高峰逾30店關剩7

據公司註冊處資料，海皇國際董事包括蕭楚基、蔡汪浩及海皇餐飲集團有限公司，以商業名稱「海皇粥店」及「永好食品公司」名義，分別營運多間門市及位於火炭的中央工場。海皇粥店以門市粥品為人所知，蕭楚基2023年5月接受傳媒訪問時提及，預先包裝袋粥會是業務重心之一，除已在本港連鎖超市上架，亦有意銷往大灣區內地城市，當時產量為每日2000包。

海皇粥店早年經營成功，與董事蔡汪浩有密切關係。蔡是香港五常法協會創會董事之一，海皇粥店為五常法管理首間參與認證商號，即以「常組織、常整頓、常清潔、常規範、常自律」法則，監察管理工場及各分店營運。蔡今年3月以約4800萬元沽出九肚山皓朗山莊洋房，帳面賺1120萬元。

在經營粥店以外，董事蕭楚基亦涉足多項公職，包括是九龍城海心小區關愛隊副隊長、撲滅罪行委員會委員、太平紳士協會第二副會長、懲教署投訴上訴委員會非官方成員、香港話劇團主席。蕭亦是馬主，名下現役馬匹為「飛躍精英」，另有3匹已退役。

另外，據公司註冊處資料，經營海皇粥店的海皇國際原先的公司秘書為精威秘書公司；精威今年3月辭職，改由關聯的海皇餐飲集團有限公司擔任公司秘書。