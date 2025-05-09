「舊客北上後生少食」 同行嘆煲粥少昔一半

「生記粥品專家」在港有逾半世紀歷史，職員莫女士昨向本報稱，生意早已不復以往，本地客較新冠疫情前少三成，較高峰時更少約半，她歸因愈來愈多客人移民及北上，年輕一代甚少光顧。另一職員說，以前每天客人「朝早排隊排到夜晚」，要煲3至4桶粥，現時只煲兩桶。莫稱粥店現時營運尚算穩定，僅因有老一輩熟客和旅客「撐住」。

黃家和：內地品牌開百店 有低價博宣傳

翻查資料，今年不足半年已有不少餐飲品牌宣布結業，包括台灣「過江龍」牛角包品牌「八月堂」2月撤出香港，開業逾40年的連鎖茶餐廳「燉奶佬」亦在本月底結業。黃家和認為，近年港人和內地客消費力減弱，前者較疫前低10%至15%，後者更低兩成。他提到近兩年至少40個內地餐飲品牌進駐香港，分店數目達百間，當中大部分屬宣傳性質，故願以低於市價的價錢做生意，同類餐廳的生意在激烈競爭下難免受挫。

黃說難評估結業潮持續多久，但提到業界倘要自救，應改變宣傳策略，舉例有食肆因有小紅書介紹，在黃金周吸引不少遊客光顧。他建議政府向市民派發消費券，又以剛過去的長洲太平清醮為例，認為政府應積極在各區發展非遺吸引客流。