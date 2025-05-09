海皇粥店結業 員工：自去年中拖糧 百人求助工會 勞處接80個案追討800萬元

工聯會立法會議員郭偉強批評，海皇粥店應早已知道自身財務狀况，至「最後一刻」才結業，再叫員工申請破產欠薪保障基金，是不負責任。

海皇粥店母公司「海皇國際有限公司」董事局前晚向員工發信，稱經營環境及公司財務狀况惡化等因素下，決定終止全部業務，隨後將以債權人自願清盤的方式清盤，僱傭合約即日終止，員工可就未發放工資、代通知金、累積年假、遣散費等索償，公司會盡快通知相關金額及明細，員工亦可就索償諮詢勞工處。

供貨商稱拖數10萬 消委接儲值卡投訴

海皇粥店分店及工場昨日無營業，有供應商到火炭工場了解。一家自海皇開業已供貨的叉燒工場負責人稱，近數月被拖欠貨款，初步估計至少10萬元。海皇網頁顯示，其售賣的即食粥品「已售完」。對於海皇粥店的儲值消費卡，消委會稱截至昨日收到5宗相關投訴，涉款共722元，最高金額個案為300元。

海皇部分員工昨日在工會人員陪同下到勞工處求助。飲食業職工總會秘書長黃必文稱，收到約100名海皇員工求助，其中約20多人為外勞，暫估算員工被拖欠共300多萬元，包括4月薪金，而強積金亦欠供多月，冀僱主現身交代，並促請相關部門加快處理個案，讓員工盡快取回應得款項。

積金局：自去年中欠供 尚有3個月待追

積金局回應查詢稱，海皇粥店未為130名員工繳交去年12月附加費及今年首3個月供款等，涉款約57萬元，已啟動民事申索程序追討；海皇去年下半年曾拖欠供款，局方去年8月以來，成功為約200名員工追回包括去年6月至12月共約130萬元強積金供款及附加費。

在葵芳分店工作約25年的分店經理韋女士稱，自己單計長期服務金已被欠款36萬多元，其餘包括工資等亦欠約10萬元。她說公司一般每月7日出糧，自去年下半年起拖糧，通常延遲約一兩周發放。她批評公司「無良」，前日是出糧日，卻「即時拉閘都不出糧，這些不是無良嗎？」她透露現時無法聯絡僱主，唯有到勞工處追討。

外勞遭趕出宿舍 恐回內地難追薪

去年5月從內地來港的4名外勞前晚得知結業消息，當中來自佛山的錢小姐說，昨凌晨查看銀行戶口，發現沒收到上月工資，故昨到勞工處求助，估計連代通知金等被拖欠三四萬元。現居於公司宿舍的她說被公司要求交回鑰匙，「你今天（8日）就叫我們走，真是很離譜」。她要求取回應得報酬，憂返回內地後難追討。

飲食業職工總會權益幹事招冠聰稱，按正常程序，公司清盤需時兩三年，現時破欠基金等同政府墊支先幫工友出糧，即使員工申請破欠，由於很多資料如出勤紀錄、更表等在僱主或人事部手上，擔心資料不全會影響追討。

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