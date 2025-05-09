新西蘭退休官獲薦 終院海外官回升 楊偉廉原任職當地最高法院 曾查恐襲

政府上次任命新海外非常任法官，是去年3月委任澳洲聯邦法院前首席大法官的歐頌律。

73歲的楊偉廉1952年在新西蘭出生，1997年12月就任新西蘭高等法院法官，2004年獲任命為上訴庭法官，2006年出任該庭庭長。他2010年晉升至新西蘭最高法院（即新西蘭的最終上訴法院），並在該院擔任常任法官至2022年4月退休，其後以署任身分留任兩年。

楊偉廉退休離任後，曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官；另曾任皇家調查委員會主席，調查2019年3月15日新西蘭基督城兩座清真寺遭恐怖襲擊一事，2020年11月發表報告。楊偉廉2022年曾加入迪拜國際金融中心法庭，惟阿聯酋政府以至當地法院的人權狀況備受爭議，不足兩周後他決定辭任。

李家超形容楊偉廉地位崇高、聲譽卓著，深信他對終院將有實質貢獻。李又說，具聲望的海外法官加入終院成為非常任法官，彰顯《基本法》保障司法機構的獨立，亦顯示外界對香港司法制度的高度信心。終院首席法官張舉能歡迎李接納推薦。政府會就推薦徵求立法會同意。

司法機構表示，是次任命後海外非常任法官增至6名，有助提高處理終院工作的靈活性。

翻查資料，近5年有9名海外非常任法官辭任或不續任，單計去年有5人。澳洲籍非常任法官范禮全（Robert French）上月辭任時發聲明稱，不同意有人指特區司法人員參與執行國安法，同時形容非常任法官角色已「不合時宜」，甚至可說是「表面工夫」。