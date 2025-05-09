性侵近齡表親 異父少年兄弟判感化

首被告C. K. Y.（現23歲）為快餐店兼職員工，次被告L. Y. N.（現16歲）為中學生，兩人是同母異父兄弟，而事主X分別是兩人的表姊和表妹。本案發生於2017至2021年。控方開案陳辭稱，兩被告在首次事件發生時分別為15歲及約11歲，而X於事發的4年間介乎9至13歲。首被告的一項非禮罪、兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪和「企圖與13歲以下女童性交」罪名成立；次被告「與13歲以下女童非法性交」罪成。

求情稱不涉威迫 患學障專注不足

辯方昨求情指出，首被告與包括姑姊在內共11人同居於狹小公屋單位，也患學習障礙，完成中三課程後成為煤氣技工，次被告則專注力不足。辯方稱，兩人行為不涉威迫利誘，只是出於好奇心犯錯。

官指成人間摩擦致缺乏管教

游官判刑稱，陪審團接納首被告所說，他沒使用暴力強迫事主；也接納次被告自稱只用下體「插了事主一下」；兩人缺乏成人管教，次被告目睹哥哥及事主行為後，價值觀受較年長的他們影響，而專注力不足也令他控制「性」的能力較弱。游官認為判處兩人感化令對一家人及社會也有好處。

【案件編號：HCCC 439/23】