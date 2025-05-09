少女打復必泰兩月後亡 母：事後報告始言心肌炎 稱當日醫生無法說死因 關注治療失誤否、疫苗關係

事主李珞妍2021年10月11日於沙田威爾斯親王醫院逝世，終年13歲。研訊設有陪審團，衛生署及醫管局並列與案有關係者。

胸悶求醫即日出院 翌日亡

事主母親林女士供稱，事主熱愛運動，在校內田徑賽事屢獲獎項，除了兩歲時曾有血管瘤外，其餘時間身體正常。事主分別於2021年7月28日及8月20日先後接種兩針復必泰疫苗。同年10月10日，事主因感覺胸悶及不適而到威院急症室求醫，同日出院回家。翌日事主表示有胸痛及想作嘔，並突然暈倒，事主被救護車送入威院搶救。

母悉有醫療報告謂無關疫苗

林憶述，事主在救護車上看起來很疲倦，並忍不住飲泣稱「從來冇咁樣，佢以前好活潑」。林又稱，當時她在加護病房（ICU）外面等待事主情况，其間她請求警員打探，又請求入去陪伴事主，但被護士以地方混亂及不方便為由拒絕。

同日下午，醫生告知她「囡囡仲聽到」，着林與事主告別，其後宣布事主不治。林又稱，當日醫生無法說出事主的死因，直到數星期後她從醫療報告得知事主有心肌炎。死因研訊主任在庭上讀出家屬的關注事項，包括10月10日至11日期間醫生有否失誤及延誤醫治，以及事件會否與接種疫苗有關。林表示同意，但補充她知悉有醫療報告顯示死因與疫苗無關。

首天看診醫：心電圖無異

時任威院急症室醫生嚴鵬飛供稱，他於10月10日為事主應診，沒印象當時事主及家屬有透露事主有胸痛，並從心電圖上分析事主沒有心律不正，心跳正常，沒診斷出任何疾病，包括心肌炎。事主同日便出院回家休養。

時任威院急症室副顧問醫生梁顥耀則稱，10月11日下午約2時，事主不省人事被送入威院急症室。梁負責搶救事主，兒科醫生及成人深切治療部醫生有份協助。其間事主心臟收縮不良，在數十分鐘之間經歷心臟停頓、復蘇、再次停頓。

梁表示，成人深切治療部醫生不建議駁人工心肺機，他先後為事主注射共17劑腎上腺素，最終事主下午約4時死於心臟停頓。梁猜測不建議駁人工心肺機的原因是事主長時間沒有自主血液循環，腦部可能壞死，即使駁人工心肺機，康復機會較渺茫。研訊今續。

【案件編號：CCDI 966/21】

（死因研訊）