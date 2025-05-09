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港聞

港聞二

南丫海難倖存者：睹駛近  以為海泰會避開 從南丫四墮海漂浮間救兩人 研訊主任致謝

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第三日。首名證人、遇難者家屬兼事件倖存者趙炳全供稱，起初見到「海泰號」駛近「南丫四號」，以為「海泰號」會避開，不料撞了過來。他嘗試取用救生圈，惟救生圈被鎖上，要靠職員解鎖。沉船後他跌入水裏，用雙手抓緊一男一女，協助對方獲救，翌日得知胞姊罹難。他談及胞姊時淚灑法庭，需稍作休息。死因研訊主任讚揚趙炳全臨危不亂，行為英勇，「代表死因研訊同全港市民多謝你」。

趙炳全（現63歲）為報館編輯，昨踏上證人台作供。趙的胞弟任職港燈，當晚一行7人參與港燈國慶船河活動，包括趙、趙妻、當時兩歲的女兒、胞姊趙少琼（終年52歲），以及友人一家三口。各人下午登上「南丫四號」往發電廠，其間在上層甲板休息，趙留意到船尾配備救生圈，惟船員無講解如何使用。

準備賞煙花 上層燈滅赴甲板

晚上7時，趙和親友吃完自助餐再登船，乘客陸續上船找位置準備觀賞煙花；其姊擔心暈船浪，較遲上船。晚上8時起航後，趙稱上層船艙突然燈光全滅。趙的女兒害怕，說「爸爸，我哋出番去出邊甲板，呢度好黑好驚」，各人改往露天甲板位置。

不久，遠處一艘雙體船從「南丫四號」左方駛近，趙後來得知為「海泰號」，兩船相隔200至300米。趙說「無諗到佢撞埋嚟，諗住會駛開或避開我哋，但說時快，隻船衝咗埋嚟」，過程不足半分鐘，整艘船撞到「起一起」。趙被撞至船身，右手疼痛。

救生圈上鎖 與警通話後解開

當時船身漆黑一片，趙「覺得不妙」欲取救生圈，奈何救生圈被鎖上。有港燈職員致電報警，與警方通話20至30秒後取鑰匙解鎖，趙將救生圈遞予妻、友人及胞姊，自己沒有救生圈。其後船傾側入水，趙從甲板直接墮入海底。熟水性的他抓着水面一個救生圈，有感「我太太同個女可能已經死咗」。

漂浮獲救悉妻女亦生 獨缺姊

趙在水中漂浮時遇上一對夫婦，協助女方套上救生圈，並將男方的頭部放入自己的救生圈上，避免男子遇溺。不久，姊妹船「南丫二號」的乘客將繩拋到海面。趙用雙手拉着兩夫婦，不敢鬆手，勉強沿繩上岸。他知悉妻女和友人均獲救，但不見胞姊身影。他不解，因各人身處船的同一位置，應「最易走到」。

趙入院後發現右手骨折，至晚上未有胞姊消息，「去醫院等唔到消息，（唯有）去殮房等」。在死因研訊主任律政司高級檢控官李希哲提問下，趙哽咽說自從跌下海面，沒再見過胞姊，只記得曾將救生圈交予她，看不到對方有否穿上。翌日下午，「南丫四號」打撈到一具女屍，「嗰個就係我家姐」。

李希哲代表死因庭向趙致謝，稱趙協助拯救其他乘客，減低海難傷亡，「係一個好英勇嘅行為」。

海泰船員稱24小時交更制

庭上讀出「海泰號」兩名船員書面供辭。輪機員盧培基稱一般從早上7時半起工作，翌日早上7時半交更，拒答為何海泰號當日撞船後駛走。水手黃容勝稱，其崗位實行24小時工作制，從早上7時50分工作，至晚上11時半下班，另在假期加開班次，凌晨2時半再值班。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕國慶日 南丫海難 死因研訊

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