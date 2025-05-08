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港聞

港聞二

海泰有客促折返救援 南丫四船員歉稱「唔關我哋事」

【明報專訊】庭上讀出7名「南丫四號」乘客的書面供辭，披露生還者救人過程。裝修工李明新曾為同船男子提供救生衣，並將一名幾乎無氣息的女乘客拖上救生艇，與水警合力拉上水警輪。李明新提及，有南丫四號船員向乘客致歉，稱「撞船唔關我哋事，好對唔住」。

李明新的供辭稱，當晚偕妻及一對年幼子女坐在「南丫四號」上層。起航近10分鐘後他突然聽到巨聲，船員大叫「所有人坐番好」、「我哋有轉軚避佢，但佢冇減速撞埋嚟」。其後船下沉，李帶子女循窗口離開，有人幫助子女登上救生艇，李獨自在海面尋妻。李協助拯救一男一女，最終與妻會合。

另一生還者巴士司機郭賢騰供稱，當時和妻子、女兒郭亮瑩（終年4歲）、兒子郭文曦（終年3歲）坐在下層，起初以為是普通意外。不久船的天花跌落，他來不及穿救生衣逃走，遂與兒子在水面漂浮。他見上方有乘客沒有浸在水中，隨即大叫「有無人可幫我帶個仔上去」，有人將兒子抱走離開水面。惟郭獲救後知悉子女身亡。

庭上亦讀出10多名「海泰號」乘客供辭。乘客之一數碼調色師鍾健慶供稱，當晚陪女友回家，突聽到船身巨響，船員告知毋須穿救生衣。鍾說，身旁一外籍女子向船長說「we should go back」，她指着船尾一艘沉船，意指海泰號應回去救人。惟海泰號很快靠岸，駛至榕樹灣碼頭。

（死因研訊）

相關字詞﹕南丫海難 死因研訊

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