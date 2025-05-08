警三問南丫海難經過 海泰船長皆拒答 只提自身背景 沒言有否嘗試避開

事發2012年十一國慶晚上，「海泰號」高速撞擊「南丫四號」後，「南丫四號」下沉，奪去39條人命。

昨日庭上讀出20多名證人書面供辭，首度披露海泰號船長黎細明接受警方調查細節。警方事發翌日以危害他人海上安全罪拘捕黎，並問及撞船經過，包括當時天氣環境及船員人數、撞船前有否避開南丫四號，以及為何無立即停船，黎警誡下一概不回答。

自言未讀過書 拒供值班表

黎細明同年10月16日於警署羈留時錄影會面，向警方提供小量資料。黎自言「未讀過書」、「識少少字」，約於2008年入職港九小輪，並考獲300噸以下機動船船長資格。警員問及「海泰號」船長職責、意外前值班安排，以及黎的身體狀况等，黎一概不答。

上訴庭列海員OT關鍵議題

警員問到，黎細明有否採取任何措施避免碰撞「南丫四號」，例如開燈、發出聲音和警告信號，黎均不回答。

另就「海泰號」撞沉南丫四號後沒折返救人，警員問黎有否目睹對方船的乘客墮海，又有否指示海泰號乘客和船員將救生設備丟下海救人，黎一律不回答。黎拒向警方提供值班和休息時間表，不過上訴庭早前頒令召開死因研訊，將海泰號員工有否超時工作納入6項關鍵議題之一。

庭上透露，警方同月30日再與黎細明錄會面口供。警員稱調查發現，「海泰號」和「南丫四號」碰撞前數分鐘，海泰號曾和另一艘不知名船交叉相遇，雙方距離僅1.7米，海泰號無轉軚避撞。黎細明表示明白問題，但拒絕回答。翻查資料，黎細明2015年被裁定39項誤殺罪和一項危害他人海上安全罪成，判囚8年，現已刑滿出獄。

南丫四輪機員稱太突然無法阻

黎細明被捕後未詳細交代為何撞船，另一邊廂，「南丫四號」輪機員梁沛生供稱事出突然，無法阻止事故。據書面供辭，梁沛生當晚負責檢查南丫四號的引擎，撞船時跌倒受傷，其後他入機房視察，發現機房湧入海水。船沉沒後，梁稱曾協助一女童登上救生艇。梁曾涉誤殺罪被捕，未被起訴。

死因研訊一連兩日處理書面供辭，料今早傳召首名證人遇難者家屬趙炳全作供。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（死因研訊）