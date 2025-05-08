羅淑佩：啟德體育園主辦方會列視線受阻位

【明報專訊】本報早前報道Coldplay演唱會視線受阻票爭議，啟德體育園隨後公布場館座位表。有議員關注大型表演的售票安排，文體旅局長羅淑佩回覆時表示，由於每次在體育園舉辦的表演舞台設計有別，主辦方售票時會列明視線受阻座位，而有關門票亦會標註屬視線受阻類別；體育園亦已將3個主要場地的座位表上載至其網站，供市民參考，並就個別活動可出售座位的安排與主辦方保持溝通。羅淑佩續稱，在體育園內舉行的活動，票務安排由個別主辦方決定。
稱賣座安排雙方保持溝通
立法會議員梁文廣提出書面質詢，關注當局有否要求主辦方租用政府轄下場地時提供清晰售票計劃，例如售票機制、可供出售的門票數量、領票安排及座位資訊披露標準，以及如何監管售票平台、遏止炒賣門票措施等。羅淑佩稱租用康文署轄下表演場地者須在售票前，將票價表、座位表，以及使用的售票系統交康文署核准。座位表須列出所有可供出售座位及其票價，標明視線受阻或因技術理由需扣除座位，以及可使用贈券座位。
至於售票平台，羅淑佩指平台會因應主辦方要求，提供不同的領票及售票安排，例如康文署轄下的城市售票網在處理大型及受歡迎節目時，會與主辦商議票務方案，包括在開售首天設定每人購票限額，限制同一信用卡可購買的門票數目，推行「延後取票」安排，鼓勵主辦方增加公開發售門票比例等，其他售票平台亦有類似方案，包括實名制售票、設定購票限額。