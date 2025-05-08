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殺兄案 法醫：事主逾90傷口遭「過度殺害」

【明報專訊】六旬退休漢涉於2022年在大埔田寮下村的住所內以水果刀殺死兄長，其後被控謀殺罪在高院受審。法醫昨供稱，事主全身有逾90個傷口，但只有一處同時傷及頸部和肺部的刺傷為致命傷。法醫又稱，事主身上有大量傷口，這顯示施襲者的襲擊形式似是「過度殺害模式」（Overkill Pattern）。

被告鍾士康（案發時64歲，現年68歲）被控於2022年2月6日，在大埔田寮下村某村屋謀殺親兄鍾仕安。

頸部刺傷肺部受創致命

法醫章曉妮供稱，事主全身有超過90個傷口，包括刺傷、割傷、擦傷等，而它們可被分成約60組。她指只有位於事主頸部的一處刺傷為致命傷，該傷口或由單刃武器造成，傷及肺部上方、即肺尖。她稱事主的直接死因為頸部刺傷及肺部受傷。

辯方盤問時，問及法醫判斷事主身上傷口大小的方式；章回應，不會形容傷口大或小，只會判斷它們是否致命。章又提及，雖然她身為法醫不能評論施襲者的心理狀態，但她根據以往接觸過的研究論文推斷，本案施襲者的襲擊形式似是「過度殺害模式」，即導致事主身上出現大量傷口，其數量遠遠超過要把對方殺死所需的程度。

章又引述研究指出，在「過度殺害模式」下，施襲者及受害人之間通常有強烈的情感衝突，這情况常見於有精神問題的施襲者、涉及性的謀殺案、施襲者殺死父母或子女等案件。控方覆問時，章稱本案事主有多達90​個傷口，足以被視為有大量傷口，這符合涉「過度殺害模式」案件的特徵。控方已完成傳召所有證人，案件今續審。

【案件編號：HCCC 438/23】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 大埔 倫常命案

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