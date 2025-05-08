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港聞

港聞二

4月嬰疑被搖晃腦出血 伯娘涉虐兒被捕

【明報專訊】57歲內地女子涉嫌虐待4個月大侄兒，男嬰腦部出血及懷疑患有搖晃嬰兒綜合症，昨情况危殆，留醫瑪麗醫院兒童深切治療部。涉案女子被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件今早在東區裁判法院提堂。有兒科醫生稱，搖嬰症後果嚴重，腦出血有可能導致嬰兒立即死亡，亦可能造成終身智力或身體傷殘，或引致發展障礙。

警方本周二接獲瑪麗醫院職員報案，指一名約4個月大男嬰於周一因身體不適，半清醒被送到醫院治理。男嬰無表面傷痕，院方經檢查後，懷疑男嬰曾受不恰當對待，於是報警。西區警區重案組經調查後，周二晚於香港仔以涉嫌虐兒拘捕一名57歲姓趙內地女子。

消息稱，男嬰與家人居於壽臣山，被捕女子為男嬰的伯娘，今年1月起到上址居住。周一下午，她發現男嬰半清醒，便帶他到私家醫院求醫，男嬰同日傍晚被轉送瑪麗醫院。

據了解，男嬰腦部出血及懷疑患搖晃嬰兒綜合症，至昨日情况危殆。

半清醒送院 情况危殆

港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強稱，搖晃嬰兒綜合症並不常見，若嬰兒獲正常照顧，一般不會發生。葉稱，若有人大力兼重複搖晃嬰幼兒，或於搖晃後馬上將嬰兒放低，都有可能出現搖嬰症，導致嬰兒腦膜皮下出血、眼底視網膜出血及腦水腫。

葉指嬰兒腦出血可引致立即死亡，亦有可能造成終身智力或身體傷殘，或引致發展障礙。

翻查資料，過往曾有涉及搖嬰症的虐兒及謀殺案。42歲運輸工劉佳坪涉於2020年猛烈搖晃2歲多女兒，導致女兒腦出血昏迷，至3歲生日當天不治。劉否認謀殺罪，經審訊後今年3月被裁定罪成，判終身監禁。他不服定罪提出上訴，案件暫未排期聆訊。

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