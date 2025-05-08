的士業函特首批打擊網約車不力

【明報專訊】政府擬於年內立法規管網約車平台，的士車行車主協會周二致函行政長官李家超，指各網約車平台以低廉車費吸客，削弱的士業界的收入及市場份額，質疑政府對非法白牌車營運「視而不見、置若罔聞」，「是否真的無能為力？還是不願意關心我們的困境？」協會促請政府嚴厲打擊非法網約車營運、交代修例計劃，以及立即安排會晤的士業界代表，否則將「不得不採取進一步行動」。
業界促會面「否則行動」
運署：向有聆聽聯繫
運輸署回覆查詢稱，正研究規管網約車平台，檢視個人化點對點交通服務的整體供求，重申今年內會就規管網約車平台、合規服務的司機及車輛牌照要求等，訂定立法建議；亦會適時向立法會提交修例建議，加強打擊非法出租或取酬載客，包括取消相關司機的駕駛資格；以及在未能確認司機身分下，扣押有足夠證據證明曾涉非法出租或取酬載客的車。
運輸署又稱，近日曾與的士業界會面，一如既往聆聽業界意見，亦已與協會聯繫，詳細闡述政府的立場和工作方向。署方強調政府政策立場一貫清晰，即「的士服務要改善，網約車平台要規管，非法『白牌車』的經營要依法打擊」。
的士車行車主協會在信中稱，的士是合法營運的行業，「理應受到法律的保護和規管」，但政府卻無視網約車平台作出的違反公平競爭的行為，形容該會「已經失去對政府的信心」，要求當局交出明確答案，而非「空洞的承諾」。