的士業函特首批打擊網約車不力

業界促會面「否則行動」

運署：向有聆聽聯繫

運輸署回覆查詢稱，正研究規管網約車平台，檢視個人化點對點交通服務的整體供求，重申今年內會就規管網約車平台、合規服務的司機及車輛牌照要求等，訂定立法建議；亦會適時向立法會提交修例建議，加強打擊非法出租或取酬載客，包括取消相關司機的駕駛資格；以及在未能確認司機身分下，扣押有足夠證據證明曾涉非法出租或取酬載客的車。

運輸署又稱，近日曾與的士業界會面，一如既往聆聽業界意見，亦已與協會聯繫，詳細闡述政府的立場和工作方向。署方強調政府政策立場一貫清晰，即「的士服務要改善，網約車平台要規管，非法『白牌車』的經營要依法打擊」。

的士車行車主協會在信中稱，的士是合法營運的行業，「理應受到法律的保護和規管」，但政府卻無視網約車平台作出的違反公平競爭的行為，形容該會「已經失去對政府的信心」，要求當局交出明確答案，而非「空洞的承諾」。