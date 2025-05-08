李家超中東團 參與內企中型為主

有本地地產商代表隨團

李家超將於5月10日出發，11日及12日訪問卡塔爾，12日晚上轉往科威特訪問，其間將與當地政府領導會面，亦會帶領代表團考察設施和企業，了解當地金融、貿易、創科等方面的最新發展。他亦會出席交流活動，向當地商界介紹香港優勢和投資機遇，於5月15日返抵香港。

商貿代表團成員包括50多名本港商貿代表和內地企業代表，當中20多人來自浙江、福建、廣東等地的內地企業家，涵蓋金融、工貿、基建、創科、能源、運輸物流等範疇。據悉，隨團的部分內地企業在業內有一定知名度，亦不乏已上市的公司，例如在美國上市，總部設於廣州的無人機科企億航智能；本港、內地及當地的公司亦會簽署多份合作備忘。

李家超表示，卡塔爾和科威特均是中東地區經濟蓬勃和增長快速的國家，其中卡塔爾的人均本地生產總值是海合會國家之中最高，又是中東的重要航空樞紐之一，而科威特的人均本地生產總值在海合會國家中排名第三，擁有的主權基金是全球資產總值最高之一。隨團政府官員包括財政司副司長黃偉綸、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺及「一帶一路」專員何力治等。