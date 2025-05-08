廉署新展廳置葛柏貪污數簿 機械手冲咖啡

李家超：廉署確保廉潔重要力量

特首李家超昨出席展廳重啟儀式時表示，1974年廉署成立，為當時貪污猖獗的社會風氣帶來變化。他稱全新展覽廳應用AI和沉浸式科技，有助公眾親身體驗香港的反貪之旅，強調廉署是確保香港繼續成為廉潔高效國際城市的重要力量，展覽廳將成為推廣廉潔文化的標誌平台，向本地及海外推廣香港的廉潔文化。

增體驗模式 觸屏翻葛柏數簿

署方介紹新展覽廳「五大亮點」 ，包括展出的珍藏展品及人工智能助理「深博士」等（見表）。廉署署理社區關係處長麥偉強表示，新館展覽主題現為「香港反貪故事」，結合科技新增了互動及體驗展覽模式，可節省導賞人力。展品方面，他舉例新館展出了總警司葛柏貪污案、果欄案的證據真迹，形容前者是最大亮點展品，自作為法庭證物後便未曾對外公開。

廉政專員胡英明表示，署方展示兩本葛柏收賄數簿，市民雖無法直接觸摸，但可透過輕觸式顯示屏翻看內容，數簿展示葛柏受賄地點、數額及行賄者等信息。

抽DeepSeek研發資訊與客互動

新館結合科技推出展品，麥偉強透露，廉署人員抽取DeepSeek研發了可提供廉署資訊、反貪建議的AI「深博士」，收集訪客熱門問題，以更好與訪客互動。胡英明稱，新展廳會與廉署「一九七四」咖啡廳結合，希望訪客到咖啡廳「歎咖啡」之餘，可到展館參觀打卡。麥偉強稱，去年11月至今約半年咖啡廳已接待約6萬名訪客，保守估計每年可引導10萬名訪客參觀展廳，較舊展館每年兩三萬為多。

咖啡廳料每年待客10萬

麥偉強續稱，今次翻新除安裝工程外判，其餘設計、佈局、設備採購，以至系統研發和宣傳影片拍攝等均由廉署人員「一手包辦」，且僅用4個月完成，由於只是轉換內部同事的工作內容，基本上毋須額外支出，形容開發廉署AI是「幾乎零成本」。